ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA SAINTETÉ DANS LES MIETTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

"Soyez saints, comme votre Père céleste est saint".

1. LE MALHEUR DE L'HOMME EST DE NE PAS ÊTRE SAINT.

Les saints dont nous commémorons aujourd'hui sont des phares dans la nuit de notre vie. Mais la sainteté est-elle possible? Qui sont les saints?

La sainteté est possible, car Dieu ne demande pas l'impossible. Notre Dieu donne ce qu'il commande. Nous sommes créés à son image pour lui ressembler. L'homme est l'unique créature qui vit avec les pieds sur terre, mais son esprit va au-delà des étoiles.

L'homme vit dans le présent pour l'éternité, si bien que rien de ce monde ne comble son désir. Le coeur de l'homme porte l'emprunte et le sceau de la Trinité sainte. Nous sommes citoyens du ciel et notre terre est un lieu de passage. Cette conscience d'être pèlerin, d'être insuffisant et insatisfait allume en nous le désir du bonheur qui ne passe pas. Selon les paroles de Léon Bloy, le malheur de l'homme est de ne pas être saint. La sainteté consiste à assaisonner les petites choses qui sont à notre portée par les ingrédients de la charité et de l'humilité, imitant le Fils de Dieu qui est doux et humble de coeur.

2. LA SAINTETÉ DANS LES MIETTES.

Les saints ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des personnes mythiques, encore moins des personnes moralement irréprochables qui suivent strictement la loi comme les pharisiens ou l'impératif catégorique de Kant. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu et vivent dans nos villes et villages. Nous sommes souvent en conflit avec eux, car leur vie ordinaire nous dérange, nous dégoûte, nous interpelle et nous interroge. Leur vie est un signe éloquent, qui signe ce qu'elle signifie. Ce sont des levains dans la farine de l'humanité pour lui donner le sens et la saveur.

Les saints, ce sont des enfants qui jouent avec d'autres, mais attentifs aux autres dans le besoin. Ce sont des mères et des pères de familles qui éduquent leurs enfants dans l'amour du Christ. Ce sont des politiciens qui refusent au nom du Christ de signer la loi de l'euthanasie et de l'avortement, qui luttent pour la justice et qui ont souci du pauvre, de la veuve et l'orphelin. Ce sont des prostituées et des voleurs convertis. Ce sont nos pasteurs qui conduisent le troupeau de Dieu dans des verts pâturages de la grâce. Tout le monde est appelé à la sainteté.

3. LA SAINTETÉ EST SANS FRONTIÈRE.

Les saints sont sans frontières. La première lecture de l'apocalypse nous présente une multitude immense que nul ne peut compter. Tous portent la palme à la main, un signe de la victoire. Cette multitude qui chante et qui se prosterne devant l'Agneau provient de tous les coins du monde. C'est un signe que tout homme est appelé à la sainteté, que notre demeure n'est pas ici-bas.

Si la sainteté concerne tous, comment devenir saint? La réponse est donnée dans l'évangile sur les béatitudes. Jésus gravit la montagne et prononce un discours programme de sainteté. Les béatitudes ne sont ni la réussite, ni le succès. L'homme par l'usage correcte de ses capacités, peut être heureux sans être bienheureux. Les béatitudes se rapportent á la vie de Jésus, le seul pauvre en esprit, le doux et humble de coeur, plein de compassion, pleure notre mal, laver nos souillures, meurt pour nous. Le Christ est notre paix. Ce discours de Jésus sur la montagne est une invitation à le suivre et à l'imiter. La vie bienheureuse est une grâce.

Cette solennité de tous les saints est donc une fête de l'espérance et nous invite à être fidèles à notre vocation. "À l'exemple du Saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi dans toute votre conduite"(1P1,15-16). La raison d'être des sacrements est pour notre sanctification. Saint Paul dénonçant la mauvaise conduite des chrétiens de Corinthe dit: "Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu"1Co6,11.

Saint Pierre rappelle le fondement de la dignité du chrétien et sa tâche en ces belles paroles:"Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres, à son admirable lumière"1P2,9-10.

4. LA PRIÈRE D'INTERCESSION COMME RÔLE DES SAINTS

Les saints continuent d'intercéder pour nous qui naviguons encore dans le clair-obscur de l'histoire, dans d'espérance qu'un jour nous contemplerons face à face notre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, amen.

Paix et joie dans le Seigneur.

Bonne fête de tous les saints.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera