Testolin torna alla guida della Regione

E’ proprio il caso di dire ripartiamo da dove ci hanno fermato, ovvero quando per l’inchiesta su presunto collegamenti tra la malavita organizzata e la politica valdostana ha costretto alle dimissioni Renzo Testolin, all’epoca presidente reggente della Regione.

E’ stato un atto di grande responsabilità, anche se costretto dal gruppo, e di attaccamento alla bandiera unionista e alla Valle d’Aosta quello compiuto da Erik Lavevaz; vista la situazione interna all'Uv ha colto l'occasione per ricordare che Renzo Testolin è stato il più votato e se non ci fosse stato il coinvolgimento nell’inchiesta Egomnia “ci sarebbe lui al mio posto”.

E così Testolini torna alla guida della Regione anche se è stata una scelta difficile ma, come ha sottolineato Cristina Machet, presidente del movimento, “voluta per ridare dignità all’All’Union Valdotaine e ai nostri politici che sono stati massacrati dall’inchiesta che è stata archiviata”.

La perplessità di un cambio di presidente in corsa è data da quale sarà la reazione dei valdostani che hanno apprezzato l’opera di Lavevaz portata avanti con determinazione nonostante le difficoltà oggettive e contingenti.

Testolin è già al lavoro per la formazione della sua Giunta, per il riequilibrio delle deleghe ed il rispetto dei rafforzi di forza che si sono formati all’interno delle diverse forze politiche. Ma non saranno grandi cambiamenti se Testolin per dare continuità chiederà a Erik Lavevaz di assumere la guida dell’assessorato alla sanità; assessorato al quale era destinato proprio Testolin visto che l’Uv già aveva deciso di far fare le valige a Roberto Barmasse. Nel caso Lavevaz non fosse disponibile a rimanere in Giunta allora di apre una prateria davanti a Giulio Grosjaques.

Insomma la pagina della giunta Testolin è ancora bianca e quando il Consiglio di domani e giovedì non riserverà sorprese e bisognerà attendere la prossima convocazione.

Il passo di lato di Lavevaz mette però in luce due fatti importanti. All’interno dell’Uv c’è chi continua, sottobanco, a lavorare per portare l’Uv tra le braccia delle Lega avendo sposato la destra. La seconda constatazione è che il gruppo è diventato un corpo estraneo al movimento. Il Comité infatti era favorevole ad evitare un cambio in corsa del Presidente della Giunta, ma cinque consiglieri su sette hanno nei fatti colto l’occasione per rimpastare la giunta.