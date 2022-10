GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha concesso un contributo al Comitato incremento Fiera di Sant’Orso di Donnas per l’organizzazione della 1023a Fiera del legno di Sant’Orso di Donnas.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (legge di stabilita’ per il triennio 2023/2025).

Approvata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2023/2025.

Il Governo ha approvato, su proposta dell’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio e d’intesa con l’Assessorato all’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile, la progettazione esecutiva del tratto finale, nel Comune di Saint-Marcel, della pista ciclabile di interesse regionale a collegamento tra i comuni di Sarre e Pontey.

Approvata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge concernente modifiche delle disposizioni in materia di classificazione, gestione, manutenzione, controllo e tutela delle strade regionali.

Approvata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge concernente la disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.

Incrementata, all’interno del programma regionale dei lavori pubblici, per un importo di euro 70.000, la dotazione finanziaria destinata ad interventi e manutenzioni per la riduzione del rischio idrogeologico sui corsi d'acqua principali.

Approvati i progetti esecutivi relativi ai lavori di sistemazione idraulica e protezione spondale su torrenti nei comuni di Courmayeur, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e Oyace, e alle opere di mitigazione del rischio valanghivo nel bacino di Tsaseche, a protezione della strada regionale 47, nel comune di Cogne.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvata l’organizzazione della manifestazione ‘Sci…volare a scuola’ dedicata agli studenti della classi Prime della Scuola secondaria di Primo grado della Regione.

Approvate le modalità per l’attribuzione di borse di assegni di studio e di contributi alloggi a favore degli studenti iscritti ad atenei della Valle d’Aosta.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvato il piano annuale 2022 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili.

Approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di dieci medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022/2025.

Approvata la bozza di convenzione tra la Regione e il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Valle d’Aosta, per lo svolgimento di attività di formazione continua rivolta agli assistenti sociali.