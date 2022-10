“Libri per le tue orecchie” il 6 novembre il mondo dell’audiolibro protagonista ad Aosta

Domenica 6 novembre ad Aosta si terrà “Libri per le tue orecchie”, una giornata dedicata al mondo dell’audio e alla lettura ad alta voce promossa dal Comune insieme alla casa editrice Emons Edizioni e con il sostegno della Fondazione CRT. L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere la lettura attraverso l’ascolto, cercando di sensibilizzare un pubblico trasversale in maniera innovativa e coinvolgente in un momento di grande apertura del mercato dell’audiolibro.

La partnership con la casa editrice Emons, leader nel settore dell’audiolibro di qualità, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di offrire ai cittadini un’immersione nell’attuale produzione letteraria in audio, proponendo incontri che possano abbracciare trasversalmente gli interessi della popolazione, tra reading elaboratori, in una giornata densa di attività ad ampio raggio.

La giornata-evento si aprirà alle ore 9,30 nella sala Hôtel des Etats del Municipio con“Piccoli audio-lettori”, evento per il giovane pubblico (età consigliata dai 4 ai 10 anni) articolata in due sezioni: una di lettura ad alta voce e una di tipo laboratoriale.

L’attività avrà inizio con una lettura ad alta voce di brani di Gianni Rodari a cura dell’attrice Valentina Virando, seguita da un laboratorio dedicato ai piccoli lettori tenuto dall’educatrice Marianna Mengarelli. A seguire, alle ore 16, la manifestazione proseguirà con “Chez Proust. De À la recherche du temps perdu au Podcast”, dialogo tra la scrittrice Ilaria Gaspari e la docente dell’Università della Valle d’Aosta Teresa Grange sul podcast Chez Proust, un viaggio tematico alla scoperta della Recherche, un dialogo tra Francia e Italia sui temi del grande romanzo francese.

Il confronto si svolgerà nella prestigiosa sede del Caffè Nazionale di piazza Chanoux, uno dei locali storici d’Italia, dove il giovane chef stellato Griffa delizierà gli ascoltatori con delle madeleine. La giornata si concluderà alle ore 21 al teatro Giacosa - che tra pochi giorni riaprirà le porte agli spettatori - dove Massimo Popolizio leggerà pagine scelte dal capolavoro di Mery Shelley “Frankenstein” accompagnato dalla musicista Giovanna Famulari al violoncello.

L’apertura delle porte del teatro al pubblico avverrà a partire dalle ore 20.Tutti gli eventi di “Libri per le tue orecchie” sono gratuite, ad accesso libero fino a esaurimento posti. Per il solo laboratorio la partecipazione è a numero limitato.

Per iscriversi inviare una e-mail a scuola@emonsedizioni.it entro venerdì 4 novembre.«Il settore dell’audiolibro – commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco – sta vivendo una fase espansiva sempre più rapida favorita dall’incrocio tra futuro e passato rappresentato dalla riscoperta del piacere dell’ascolto della lettura ad alta voce che rimanda alla dimensione della tradizione orale unito allo sviluppo tecnologico espresso dal digitale e dalla conseguente diffusione dei podcast.

Crediamo quindi che si tratti di un’espressione culturale che, seppure ancora di nicchia, sia destinata sempre più ad affiancare e le tradizionali forme di diffusione del pensiero quali libri e riviste cartacei o in formato e-book, radio, tv e web, e che, per questo motivo, risulti particolarmente interessante promuoverla attraverso eventi dedicati che ne facciano conoscere e apprezzare l’ancestrale potenza rappresentanza dalla parola detta nell’ambito delle iniziative pensate per lanciare la candidatura di “Aostæ 2025”.

“Libri per le tue orecchie” nasce come una giornata-evento realizzata con chi è maestro nel settore come l’editrice Emons, ma non nascondiamo che l’ambizione sarebbe quella di realizzare un vero e proprio “festival dell’audiolibro” su più giorni con incontri letterari,eventi, attività laboratoriali, spettacoli e presentazioni di opere con la presenza dei maggiori player del settore, in parte anche raccogliendo, in chiave contemporanea, il lascito di Babel/Les Mots».

Emons Edizioni nasce a Roma nel dicembre 2007 dall’incontro tra l’esperienza dell’affermato editore tedesco Hejo Emons e una squadra italo-tedesca formata da diversi professionisti nel campo. Per introdurre l’audiolibro d’autore in Italia Emons punta inizialmente sulla narrati vacontemporanea, privilegiando, quando possibile, la lettura degli autori stessi, come nel caso diSandro Veronesi, Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Michela Murgia,Giancarlo De Cataldo, e diventando presto casa editrice leader nel settore.

Il catalogo si arricchisce negli anni di titoli stranieri e classici, saggi e libri per ragazzi, epicae poesia, letti dai migliori attori sulla scena italiana, in versione integrale e senza alcun intervento musicale. I titoli sono ormai oltre 500.All’attività legata alla produzione di audiolibri la Emons ha affiancato anche collane cartacee – dal 2020 – due nuove divisioni della casa editrice: Emons Record, specializzata in audioseriee podcast e Emons Raga, specializzata in narrativa per ragazzi che ha la particolarità di unire il libro cartaceo all’audiolibro.

La casa editrice Emons crede nella forza del racconto e invita a riscoprirne il fascino attraverso la lettura ad alta voce, figlia della tradizione orale, che il pubblico ha imparato ad amare.