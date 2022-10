Tutti i Santi e festa dei defunti, il ritorno della processione nei cimiteri dopo la pandemia

Conosciuta popolarmente come il giorno di Ognissanti, la festività cristiana che ricorre il 1° novembre e che celebra la gloria di tutti i santi, affonda le sue origini nell’antichità. Almeno dal IV secolo vi sono testimonianze che documentano le commemorazioni dei santi martiri. Fu però nell’anno 835, con un decreto emesso da papa Gregorio IV, che il 1° novembre divenne festa di precetto, data scelta Gregorio III, circa un secolo prima, per far cadere l’anniversario della consacrazione di una cappella in San Pietro alle reliquie “dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo”. Nel giorno di Tutti i Santi, in cui la liturgia ripropone il brano delle Beatitudini, si ricordano non solo i santi proclamati ufficialmente, ma tutti coloro che sono “in Paradiso”. Si fa quindi memoria anche di coloro di cui non si conoscono nomi e virtù, ma che con la loro vita sono stati un esempio di fedeltà a Cristo e al Vangelo.

San Giovanni Apostolo nell’Apocalisse parla di una “moltitudine immensa”, “che nessuno può contare”, di tutte le genti, tribù e popoli e lingue che stanno davanti al trono e davanti all’Agnello, rivestiti di bianche vesti, con le palme nelle mani.

Io credo risorgerò

Alla festività di Tutti i Santi si collega direttamente, il 2 novembre, la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Come si ribadisce nella Istruzione “Ad resurgendum cum Christo” della Congregazione per la Dottrina della fede, “la risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo”. Dunque, “grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo”, perché “mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita”. “Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno – si legge nel documento – è anche vero che, per un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui. Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo già realmente alla vita di Cristo risorto”. “Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima”, sottolinea il documento: “Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione”. E’ da ricordare, inoltre, che la Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di misericordia corporale. Sempre nell’Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”, si afferma che “la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi”. Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, si aggiunge, “la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che esso ha per i cristiani”.