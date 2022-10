Soccorsi due escursionisti impauriti dal buio

Due escursionisti italiani hanno richiesto aiuto alla centrale unica del soccorso perché al buio alla fine della Ferrata di Valgrisenche erano in difficoltà, perché sprovvisti di lampada frontale e con telefoni quasi scarichi.

Un tecnico del Soccorso Alpino Valdostano li ha raggiunti via terra a quota 2400 metri su una variante del sentiero e si è messo in contatto con il medico della Centrale per eventuale supporto sanitario.

I due escursionisti hanno riferito di stare bene e di non avere problemi sanitari ma solo di essere spaventati e in difficoltà.

Sono stati accompagnati al valle dal tecnico del Soccorso, in contatto costante con la centrale.