7° seminario nazionale sulle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

L’evento, organizzato da oltre un decennio dal Corecom Valle d’Aosta, si inserisce nell’ambito delle iniziative per il ventennale della sua istituzione.

Ai due giorni di lavori prendono parte i dirigenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom), i Presidenti e i componenti dei Corecom italiani, dirigenti e dipendenti delle strutture operative Corecom, oltre ai manager dei Dipartimenti legali delle maggiori aziende che gestiscono i servizi di comunicazione in Italia.

«Si tratta di un’edizione particolarmente ricca di contenuti e di novità - spiega il Presidente del Corecom Valle d’Aosta, Pier Paolo Civelli - che conferiscono ai Seminari tecnici autorevolezza e riconoscimento da parte di AgCom che presenterà in anteprima nazionale le novità regolamentari e l'aggiornamento della piattaforma digitale “Conciliaweb 3.0” per l’accesso da parte degli utenti interessati finalizzato all'avvio del procedimento di conciliazione nelle controversie con le aziende dei servizi di comunicazione. Va ricordato che l’introduzione della piattaforma Conciliaweb 2.0 consentì proprio durante i vari periodi di lockdown dovuti al Covid-19 di poter proseguire senza interruzioni nell’attività di conciliazione che i Corecom hanno condotto anche a distanza per fornire un servizio gratuito ai cittadini in un momento in cui le connessioni e l’accesso alla rete erano di primaria importanza. Da segnalare infine, tra le novità, anche l’allargamento del panel di partecipanti qualificati con l’ingresso per la prima volta del rappresentante della piattaforma digitale televisiva DAZN. I Seminari sono inoltre inseriti nel calendario annuale della formazione AgCom/Corecom destinato al personale degli uffici di conciliazione dei Corecom.»