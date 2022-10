FI 'la riforma della legge elettorale regionale venga affrontata con responsabilità e consapevolezza dal Consiglio Valle'

Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta ha deciso di trattare la riforma della legge elettorale regionale direttamente all'interno degli organismi del Consiglio Valle, anche alla luce del fatto che "la nostra proposta di modifica dell'attuale normativa in materia, assegnata per ben due volte alla commissione consiliare competente, per decorrenza termini dovrà essere finalmente affrontata con la responsabilità e la consapevolezza che merita dal Consiglio regionale", dichiara il consigliere regionale Mauro Baccega, primo firmatario nonché relatore della proposta di legge n. 67/XVI depositata il 24 maggio scorso.

Tenuto conto che l'elezione diretta del Presidente della Giunta costituisce l'elemento cardine che accomuna la proposta di legge in questione con l'altra sostenuta dal Comitato per la Riforma Elettorale, il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta ha altresì optato per non partecipare più ai lavori del Comitato stesso."Ringraziamo il Comitato per la Riforma Elettorale per l'azione di sensibilizzazione e di propulsione prodotta in questi mesi in merito alla riforma dell'attuale sistema elettorale valdostano, ma crediamo che ormai la questione si sia trasferita interamente all'interno del Consiglio Valle, che a breve - anche grazie alla nostra proposta di legge - sarà chiamato a esprimersi sulla non più prorogabile necessità di garantire stabilità e governabilità alla Valle d'Aosta, richiesta avanzata peraltro da 3.363 valdostani in poche settimane. Sarà in tale sede che tutti i movimenti e tutte le forze politiche dovranno rendere conto ai valdostani delle loro posizioni sul tema, valutando e approfondendo le possibilità che emergeranno nell'ambito di un progetto di legge comunque maggioritario. Questo aspetto risulterà determinante per contribuire a riconquistare un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, a maggior ragione tenuto conto dell'ultima operazione di palazzo in vista, utile soltanto ad accontentare gli appetiti assessorili di qualcuno", fanno sapere dal coordinamento regionale azzurro.