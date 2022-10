Celebrazioni presiedute da Mons. Vescovo

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Martedì 1° novembre 2022 - ore 10.30 - Cattedrale



_________________________



COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Mercoledì 2 novembre 2022 - ore 15.00 - Cimitero di Aosta

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta …in blu a partire dalle ore 14.30 con

un’anteprima curata da Vanna Balducci. In caso di mal tempo la celebrazione al Cimitero sarà annullata e i

fedeli potranno partecipare alla S. Messa d’orario prevista presso le rispettive Parrocchie cittadine.



_________________________



S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI VESCOVI E DEI CANONICI DEFUNTI

Giovedì 3 novembre 2022 - ore 8.30 - in Cattedrale