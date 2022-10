Come impostare la caldaia per ridurre i consumi energetici

Le valvole termostatiche sono semplici strumenti che, attraverso delle manopole, permettono di regolare il calore erogato dai caloriferi, consentendo un notevole risparmio di energia. Sostituire le vecchie valvole manuali con le termostatiche significa risparmiare circa il 15% e poter monitorare costantemente i propri consumi.

Inoltre, dal 1° luglio 2017 vige l’obbligo di installare le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato.

L’indicazione nasce dalla direttiva europea 2012/27/Ue sull’efficienza energetica con l’obiettivo da una parte di tutelare l’ambiente e dall’altra di contenere i consumi di casa: le sanzioni per i proprietari che non sono in regola partono da 500 euro, il prezzo equivalente per l’installazione delle valvole in un appartamento composto da tre o quattro locali.