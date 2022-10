Giornate di spiritualità per fidanzati e sposi

Quattro incontri sul tema della casa nelle sue varie sfaccettature e nelle sue varie dimensioni (bibliche, spirituali, educative e sociali). A proporli è l’Ufficio famiglia della diocesi di Aosta. Si parte domani, domenica 30 ottobre, con la Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi che sarà ospitata dalle 10 presso il monastero Regina Pacis a Saint-Oyen; l’abbadessa madre Maria Agnese Tagliabue predicherà su “Dove il Vangelo è di casa”.

Per domenica 26 febbraio 2023 è invece in programma l’incontro “Casa, luogo di santità per gli sposi”; dalle 10 presso il Priorato di Saint-Pierre interverranno i coniugi Nicoletta e Davide Oreglia della diocesi di Mondovì, formatori di Pastorale familiare. Gli ultimi due incontri si terranno online su piattaforma Google Meet: ad aprile su “Casa: luogo di educazione dei figli” parleranno i coniugi Graziella e Francesco Gobbi, della diocesi di Loreto; sarà invece “Casa e società attuale: spunti per un confronto e per una crescita” il tema dell’appuntamento di giugno.(A.B.)

Informazioni e prenotazioni: 346 6241376

Domenica 30 ottobre 2022

Saint-Oyen / Monastero Regina Pacis dalle 10.00 alle 16.00

Predicatore: Madre Maria Agnese TAGLIABUE osb, Abbadessa del Monastero Regina Pacis

Tema: Dove il Vangelo è di casa.

Domenica 26 febbraio 2023

Saint-Pierre / Priorato dalle 10.00 alle 16.00

Relatori: Coniugi Nicoletta e Davide OREGLIA (Diocesi di Mondovì),

formatori di pastorale familiare, autori, www.mussoreglia.it

Tema: Casa, luogo di santità per gli sposi.

Aprile online su piattaforma Google Meet

Relatori: Coniugi Graziella e Francesco GOBBI (Diocesi di Loreto)

Tema: Casa: luogo di educazione dei figli.

Giugno online su piattaforma Google Meet

Tema: Casa e società attuale: spunti per un confronto e per una crescita.