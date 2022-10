Missione Sorriso VdA organizza corso di formazione per Dottori Clown

L'introduzione dei clown in corsia, un utile espediente per portare riso e gioia

nell'ambiente ospedaliero, ma anche un efficace medicina in grado di

stimolare il sistema immunitario e potenziare il processo naturale di

autoguarigione, è stata promossa da Missione Sorriso.

Nel lontano giugno 2004 - come silegge nel sito web dell'associazione - alcune persone che avevano terminato una formazione come clown dottori, si sono guardate negli occhi e si sono chieste: "... ed ora?"

"Poiché nella nostra Regione non era ancora presente un'associazione che perseguisse lo scopo per il quale noi avevamo tanto studiato e faticato... - spiega la presidente Stefania Perego, clown dottore Tatapik- ne abbiamo costituita una nuova, con un nome che racchiudeva speranze e ideali "Missione Sorriso", con tanto di Statuto e Regole ben precise, che oggi è una splendida realtà".

L'associazione ha iniziato la propria attività sicuramente senza minimamente pensare in che cosa ci stessimo buttando! Infatti, nel giro di poco tempo siamo rimaste in tre... (eravamo partiti in 8!).

"Quindi - si legge nella storia pubblicato nel sito ewb - ci siamo guardate tra di noi e ci siamo di nuovo chieste: "... ed ora?".

Senza perderci d'animo, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo pensato di fare una formazione per nuovi volontari! Ci siamo informate, abbiamo studiato su internet percorsi di altre associazioni, abbiamo pensato a quello che era stato il nostro, e con tanta fatica e forza di volontà abbiamo formato altri volontari.

E' stata un'incredibile conquista, sarebbe stato facile mollare, ma il nostro credo in quello che portavamo avanti era così grande da farci trovare le energie giuste, incontrare le persone giuste, e costruire un percorso giusto!"

Da lì in poi numerose sono state le formazioni (sia individuali sia per nuovi volontari), e i reparti si sono allargati a tutto l'Ospedale Beauregard nei reparti di: pediatria, patologia neonatale, ostetricia, ginecologia, nido, gastroenterologia, geriatria, hsopice-cure palliative, e ad alcuni reparti dell'Ospedale Regionale Umberto Parini: dialisi, nefrologia e oncologia.

Ora sono una "squadra", con altri "clownini" in formazione, e il desiderio di continuare a crescere. La cosa che sottolinano è che di associazioni di volontariato per quanto riguarda la terapia del sorriso ce ne sono tante in Italia, ma di veri e propri "clown dottori" no.

Da qui l'esigenza di aderire a una Federazione, che è diventata per Missione Sorrivo VdA indice di qualità, di condivisione, di appartenenza.

Con orgoglio Missione Sorriso VdA parte della Federazione Nazionale Clown Dottori!

Il percorso formativo dei Clown Dottori prevede un corso qualificante di formazione professionale, specifico per interagire in un ambiente difficile e complesso come quello ospedaliero, che prevede le basi teoriche, ma anche una formazione pratica, di laboratorio e di tirocinio nelle strutture. Tale formazione comprende nozioni di psicologia relazionale, psicologia dell’età evolutiva, tecniche di gestione dell’ansia e dello stress, igiene e procedure ospedaliere, intercultura, nonché, naturalmente tutta la parte artistica (clowneria, microprestidigitazione, improvvisazione teatrale, teatro sensoriale, uso del burattino ecc).

I Clown Dottori sono figure professionali, preparati con un alta formazione, per intervenire in contesti socio-sanitari; lavorano sempre in coppia e utilizzano principalmente strategie artistiche ma devono avere una profonda capacità di previsione e lettura degli effetti psicologici prodotti dall’intervento agito. Loro compito è sdrammatizzare le pratiche sanitarie, mutare segno alle emozioni negative, quali paura, rabbia, tristezza, virandole al positivo verso il riso, la gioia e la speranza.

Ma è necessario errere in possesso di un savoir faire specifico, e per questo Missione Sorriso VdA ha organizzato un corso di formazione illustrato nella locandina.