Archiviata inchiesta Egomnia su voto di scambio in VdA

Tutto si è concluso con un nulla di fatto. Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha archiviato l'inchiesta Egomnia, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino per indagare sul voto di scambio politico mafioso in occasione delle elezioni regionali del 2018.

Erano indagati gli ex presidenti della Regione Laurent Viérin, Antonio Fosson e Renzo Testolin, attualmente consigliere regionale tra le file dell'Union Valdôtaine, l'ex assessore regionale alle Opere pubbliche Stefano Borrello (Stella Alpina) e l'ex consigliere regionale dell'Uv Luca Bianchi.

Insieme a loro, erano finiti nel mirino della Dda di Torino anche il ristoratore Antonio Raso, l'operaio Roberto di Donato e il dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino.

L'inchiesta è nata dall'operazione Geenna, che indagava sulle elezioni comunali del 2015, ad Aosta e Saint-Pierre, Comune poi commissariato per infiltrazioni mafiose. Le indagini avevano confermato la presenza di una 'locale' di 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Con Egomnia i riflettori erano puntati sul presunto sostegno della 'locale' ad alcuni candidati in corsa per le elezioni del 2018, poi indagati.

"Sono lieto che sia stato chiarito che per nessuno dei consiglieri regionali coinvolti dall'inchiesta siano emersi elementi di collusione". Lo dice il presidente della Regione Erik Lavevaz, commentando l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia che indagava sul voto di scambio politico mafioso in occasione delle elezioni regionali del 2018 e nella quale erano stati coinvolti alcuni politici valdostani.

"Credo che questa archiviazione- prosegue Lavevaz- sia nei fatti un sollievo per tutta la comunità valdostana, che deve ritrovare fiducia nei propri rappresentanti politici. Resta l'amarezza per chi è stato per anni messo sulla graticola: penso a chi ha rassegnato le proprie dimissioni per senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, e spero che ora possa ritrovare serenità".