«Egomnia» archivée: Réhabilitation complète de l’UV!

L’enquête « Egomnia » sur un prétendu réseau de vote d’échange politico-mafieux dans la Vallée d’Aoste – qui impliquait 5 noms importants de la politique régionale: Renzo Testolin, Luca Bianchi, Stefano Borrello, Antonio Fosson et Laurent Vierin, ainsi que trois professionnels Valdôtains – a été officiellement archivée. Et cela s’est produit «après une série d’évaluations minutieuses et sérieuses», comme l’a déclaré le procureur adjoint de la Direction anti-mafia du district-DDA de Turin, Valerio Longi, titulaire du dossier.

L’Union Valdôtaine exprime sa satisfaction pour la pleine dignité retrouvée par l’ensemble du Mouvement et, en particulier, par ses élus injustement impliqués, sur lesquels, d’ailleurs, aucun doute n’avait jamais surgi.

Nous voulons rappeler aussi que, suite à ces investigations, un Gouvernement régional avait démissionné, ce qui ne peut que nous amener, tous, à faire une profonde réflexion sur la question.

Nous désirons enfin étendre notre pleine solidarité à tous ceux qui ont souffert, sur le plan humain et familial, à cause de cette triste histoire, sans avoir eu aucune faute.