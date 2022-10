Approvato il programma FSE+ 2021-2027

Con il via libera da Bruxelles, la Regione potrà attivare investimenti per oltre 81,56 milioni di euro, di cui 32,62 milioni di euro provenienti dall’Unione europea (40% della dotazione complessiva del Programma) e 48,94 milioni di euro di contributo nazionale, comprensivo della quota di cofinanziamento statale (42%) e regionale (18%). Trattasi complessivamente di circa 29 milioni di euro in più rispetto al precedente settennio di programmazione 2014-2020, di cui la Regione potrà disporre per fare fronte alle nuove sfide.

“Il Programma risponde direttamente ai bisogni del territorio regionale”, spiega l’Assessore Luciano Caveri. “Si tratta, infatti, del risultato di un complesso processo di interlocuzione partenariale – aggiunge - che, garantendo un sempre maggiore coinvolgimento attivo delle parti economiche e sociali, della società civile e dei cittadini nel sistema di programmazione dei Fondi strutturali europei, ha contribuito alla definizione non solo delle linee strategiche generali, ma anche alla definizione più puntuale dei contenuti del Programma”.

Le risorse sono indirizzate al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, da ricondursi per il Programma FSE+ esclusivamente all’interno dell’Obiettivo di policy 4 - un’Europa più sociale: occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile.