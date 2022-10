Il Castello di Aymavilles si colora di verde in occasione della Giornata mondiale dell’ictus celebrale

Il Castello di Aymavilles è diventato in movimento simbolo delle varie Giornate dedicate alla prevenzione delle malattie. Di volta in volta, nelle notti, assume un volore diverso

Rispetto al passato attraverso le tecniche di neuroradiologia è possibile vedere se è presente la cosiddetta ‘penombra ischemica’, cioè un’area cerebrale dove l’ictus non ha ancora prodotto un danno irreversibile e sulla quale è possibile intervenire.

“L’ictus cerebrale è una patologia strettamente correlata al tempo: più precocemente si interviene, migliori possono essere i risultati ottenuti grazie alle terapie disponibili. Ecco perché è fondamentale la prevenzione”, sottolinea l’Assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse. “Colorare il Castello di Aymavilles – aggiunge - è un atto simbolico che contribuisce a sensibilizzare e informare la popolazione su una patologia che è la prima causa di invalidità, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte”.

“Una migliore presa di coscienza – prosegue l’Assessore Barmasse –permette di alzare il livello di attenzione e di intervenire più efficacemente. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione A.L.I.C.E. Valle d’Aosta OdV, per il costante lavoro sul territorio in favore di una migliore cultura della prevenzione e di corretti stili di vita”.

“È importante aderire con grande trasporto a queste iniziative perché permettono di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica attraverso l’utilizzo dei nostri beni architettonici, in modo da dare una valenza che non è solo di tipo sanitario, valorizzando al contempo i nostri siti”, precisa l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz. “In occasione di giornate così significative è auspicabile fare sempre sinergia tra i vari Assessorati per dare un segnale forte di partecipazione delle istituzioni”.