Spelgatti, temi Lega centrali in programma esecutivo, bene conferme Meloni

“La fiducia incassata dal Governo in Senato apre la strada alle iniziative del centrodestra, con un’attenzione ai temi della Lega che saranno centrali nel programma dell’esecutivo. Le conferme del Presidente Meloni sulla volontà di attuare l’autonomia, sbloccare le infrastrutture e mettere in campo progetti a supporto di famiglie e imprese sono quanto chiediamo e contiamo di realizzare. La Lega schiera una squadra di ministri che può dare il contributo su questi temi e mantenere le promesse fatte, non vediamo l’ora di passare dalle parole ai fatti”.

Lo afferma in una nota il Senatore della Lega Nicoletta Spelgatti.