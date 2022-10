Adunanza del Consiglio regionale riaperta al pubblico

Il gruppo Forza Italia ha depositato tre interrogazioni: copertura del posto di dirigente responsabile del credito da parte di Finaosta; interventi di messa in sicurezza, da parte dell'ANAS, del tratto di strada statale 26 nel comune di Saint-Vincent; tempistiche per la trasmissione in Commissione consiliare della relazione 2021 sullo stato di attuazione della legge 23/2010 in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Sono dieci le interrogazioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: ricollocazione degli operatori socio-sanitari (OSS) con capacità lavorative ridotte presso l'Azienda USL o gli enti del comparto unico; benefici derivanti dalle limitazioni poste alla caccia al cinghiale; progetti regionali per accedere ai fondi del PNRR relativi ad impianti di irrigazione, o opere connesse, a servizio del settore agricolo; iter di approvazione della legge sulla multifunzionalità in agricoltura; futura destinazione del complesso "Maison Caravex" di Gignod; erogazione del servizio pubblico di trasporto che collega Aosta con l'Alta Valle; stato dell'arte degli studi propedeutici alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche; riduzione dei servizi svolti dalle associazioni di volontariato a supporto dei trasporti sanitari; interventi a integrazione di quanto raccolto durante la Giornata nazionale della colletta alimentare; passaggio dal ruolo sanitario al ruolo amministrativo di personale infermieristico dell'AUSL.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato un'interrogazione sul completamento dei lavori della variante di Etroubles e Saint-Oyen.

Con una interrogazione il gruppo Progetto Civico Progressista ha chiesto un aggiornamento sulla risoluzione delle problematiche relative al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Delle ventitré interpellanze <wbr></wbr>iscritte, cinque sono del gruppo Forza Italia: valutazioni sul rapporto di monitoraggio del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) del terzo bimestre 2022; sospensione del servizio di collegamento autostradale su gomma Aosta/Torino e del servizio autobus Aosta/Martigny; indirizzi a Trenitalia per l'organizzazione di servizi sostitutivi su gomma durante i lavori per l'elettrificazione della ferrovia; modifica della deliberazione di Giunta sulla morosità incolpevole dei fruitori di alloggi di edilizia residenziale pubblica; modificazione della legge regionale n. 3/2013 in materia di politiche abitative.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà undici interpellanze: azioni per rendere più efficace l'apparato amministrativo regionale; sensibilizzazione e formazione dei dirigenti regionali per prevenire i contenziosi giudiziali contro la Regione; strategie di prevenzione e contrasto delle "gang" giovanili; efficientamento dei sistemi irrigui e introduzione di colture compatibili con la crisi idrica; soluzione delle problematiche emerse nel tavolo tecnico sugli aspetti giuridici ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali regionali; predisposizione di una legge regionale di revisione dell'impianto normativo riguardante la cultura; ricorso promosso da Finaosta Spa presso la Corte di Appello di Torino sulla procedura di assunzione di un dirigente; modifica, in accordo con la Società dei Servizi, del contratto degli operatori di sostegno; interventi per le riqualificazioni delle aree di Chalamy e Pompiod approvati dalla Giunta regionale a ottobre 2022; criticità sulla strada statale 26 nel tratto del comune di Montjovet; azioni per evitare il ripetersi di episodi oggetto di denuncia nei confronti di ospiti della Comunità per minori Petit Foyer.

Sono tre le interpellanze proposte dal gruppo Pour l'Autonomie: riapertura della tratta ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; risparmio energetico negli uffici regionali; interlocuzioni con la nuova proprietà della Cogne Acciai Speciali per il consolidamento della collaborazione con la Regione.

Quattro sono invece le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: problematiche relative alla fruizione della Carta del docente; revisione della legge regionale n. 16/2019 in materia di mobilità sostenibile; coinvolgimento dei Comitati di cittadini negli approfondimenti preliminari per la riqualificazione delle aree di Chalamy e Pompiod.

Il Consiglio discuterà anche cinque mozioni, di cui quattro del gruppo Lega Vallée d'Aoste per impegnare: il Presidente della seconda Commissione consiliare a promuovere audizioni sul tema del rinnovo del contratto del pubblico impiego; il Governo a promuovere una mappatura di aree del territorio funzionali alla realizzazione di nuovi invasi per lo stoccaggio di acqua da utilizzare nei periodi di siccità; l'Assessore al turismo a interloquire con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per prevedere l'esibizione del logo turistico regionale nel materiale promozionale di eventi patrocinati dal Consiglio Valle; il Governo regionale a pubblicare il bando affitti 2022 e a modificare la delibera di Giunta sulla morosità incolpevole.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha presentato una mozione per l'avvio di una interlocuzione con il Gruppo CVA volta ad incrementare le attuali misure di sconto sulle bollette di famiglie e imprese.

Infine, l'Assemblea tratterà quattro risoluzioni, di cui due congiunte dei gruppi Lega VdA e FI per il rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali previsti nel DEFR 2022-2024 e per la soluzione al problema del sovraffollamento e della carenza di posti sui treni della linea Aosta/Torino.

Un'altra risoluzione è dei gruppi di maggioranza (AV-VdAU, UV, FP-PD, SA, Misto) e contiene la presa di distanza dalle affermazioni rese in Aula dal Consigliere Lucianaz sul Covid-19, mentre un'ultima risoluzione è del gruppo FI per impegnare l'Assessore alla sanità a presentare in quinta Commissione le strategie del nuovo programma attuativo delle liste di attesa.