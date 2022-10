Il Codacons VDA in collaborazione con l'organismo OCC costituito e riconosciuto in Valle d'Aosta nel 2020 comunicano la riapertura dello sportello presso l'associazione in Via Abbe Gorret 29, Aosta previo appuntamento ai seguenti numeri di telefono : 3290656025 - 3332388493

Le nuove norme sul sovraindebitamento si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali.