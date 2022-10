Riunione politica dei rappresentanti del Geie del Colle del Piccolo San Bernardo

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri, ha partecipato ieri a un incontro politico organizzato nell’ambito delle attività del GEIE del Colle del Piccolo San Bernardo. Si tratta dell’organismo transfrontaliero che riunisce la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Dipartimento della Savoia per la gestione dell’edificio dell’Ospizio e dei fabbricati del giardino alpino La Chanousia edificati sul colle alpino e per la promozione dell’area del colle.

L’incontro ha costituito l’occasione per fare il punto sull’attività durante la stagione estiva appena conclusa e per concertare le future azioni che le due amministrazioni intendono mettere in campo assieme. “I programmi di cooperazione territoriale europea come ad esempio Interreg Alcotra Italia-Francia - ha dichiarato l’Assessore Caveri nel corso del suo intervento - sono strumenti sui quali puntare sempre di più per finanziare interventi congiunti per la valorizzazione dell’area del colle, anche nell’ottica di rafforzare la collaborazione con la Savoia, obiettivo che rimane una priorità per la Valle d’Aosta, anche rispetto ad un luogo simbolico come il colle”.

L’Assessore ha poi ricordato che nel 2023 ricorreranno festeggiamenti in ricordo dei 1000 anni dalla nascita di San Bernardo di Aosta e ha auspicato che anche il colle del Piccolo San Bernardo, così come già previsto per quello del Gran San Bernardo, diventi teatro di parte delle celebrazioni che saranno organizzate per festeggiare la ricorrenza legata al Santo alpino.