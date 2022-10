Da Manes al Governo un’astensione tecnica nella contrarietà politica

Franco Manes, deputato della Valle d’Aosta ha dato una tiratina d’orecchie alla neo presidente del Governo italiano. Infatti l’ha presa in fallo sul discorso delle autonomie citando solo la Provincia Autonoma di Bolzano trascurando tutte le altre autonomie speciali comprese la Valle d’Aosta. “Ci ha fatto piacere nel suo discorso ascoltare alcuni passaggi importanti sulle Autonomie ma, soprattutto, sulla montagna e sui piccoli comuni. In particolare mi ha colpito il passaggio sulla Provincia di Bolzano, sul suo statuto speciale, sarebbe importante avere da parte sua la stessa garanzia anche per la Valle d'Aosta per il proprio statuto speciale".

C’è da dire che nella replica la Presidente Meloni ci ha messo una pezza, tanto che Manes commenta: “Le rassicurazioni da parte della presidente Meloni verso le autonomie sono un passo importante. Parole che, mi auspico, saranno confermate con azioni concrete proprio in uno dei primi banchi di prova di questo governo: la legge di bilancio"Franco Manes si è astenuto in accordo con il gruppo misto delle minoranze linguistiche, ma nell’intervento ha sottolineato: “Ci aspettiamo, formalmente e concretamente, che lei sia garante delle nostre prerogative statutarie e che le stesse non possano essere messe in discussione mai, nemmeno attraverso riforme di qualsiasi tipo".

E guardando a domani ha detto: “Ci aspettiamo che nei prossimi urgenti ed imminenti atti di questo governo, del Parlamento, ci siano adeguate politiche per sostenere i territori di montagna, le attività economiche, le attività imprenditoriali e commerciali, senza dimenticare, ad esempio, gli impianti a fune e le professioni legate alla montagna. Un ecosistema, quello della montagna, che è stato il primo a risentire dei cambiamenti climatici e della crisi energetica".

Il deputato della Valle d’Aosta ha chiesto con grande determinazione: “Il rinnovo delle concessione idroelettriche in scadenza nel 2029; ha sollecitato la soluzione del problema importantissimo dei collegamenti nazionali e internazionali”. Ha poi posto l’accento sulla necessità di definire le norma di attuazione sul tavolo della Commissione Paritetica per la quale ha sollecitato la ricomposizione.

Manes ha poi sfidato la Presidente sul piano identitario chiedendo al Governo “politiche che valorizzino la nostra storia, la nostra identità, la nostra dignità perché abbiamo la consapevolezzadi essere fieramente minoranze linguistiche anche all’interno dei nostri confini nazionali”.

Il nuovo governo Meloni, dopo il discorso programmatico pronunciato questa mattina nell'Aula della Camera dalla presidente del Consiglio, incassa la fiducia a Montecitorio con 235 sì e 154 no.