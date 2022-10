Riprende l'iter della proposta di legge contro le discriminazioni depositata nel mese di maggio

Nella riunione di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, le Consigliere di PCP Erika Guichardaz e Chiara Minelli hanno chiesto alla Commissione di riprendere l'esame dell'iniziativa legislativa procedendo, per ora, alle audizioni degli Assessori competenti.

«Il testo di legge - specificano le Consigliere di PCP - risponde all’esigenza di dotare la Regione degli opportuni strumenti per il contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. È evidente che questa proposta ben si inserisce nella discussione dei due piani, Piano regionale per la salute e per il benessere sociale e Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere, assegnati alla Commissione. Molte Regioni italiane si sono dotate di strumenti legislativi per prevenire e contrastare comportamenti e violenze omo-bi-transfobiche: la Toscana (2004), la Liguria (2009), le Marche (2010), la Sicilia (2015), il Piemonte (2016), l’Umbria (2017), l’Emilia Romagna (2019), la Campania (2020). Vista anche l'ampia partecipazione al primo Pride, immaginiamo che tale sensibilità verrà colta anche dal Consiglio regionale e presto anche la nostra Regione provvederà a dotarsi di uno strumento istituzionale.»