Per VdA Aperta 'Manes tradisce gli impegni elettorali'

Più che esprimere una giudizio sul nuovo Governo e sull'intervento programmatico di Giorgia Meloni, Valle d'Aosta Aperta manifesta contrarietà sull'astensione espressa dal deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes, in una nota dove si legge: "Se la fiducia al governo Meloni da parte della senatrice Spelgatti pare scontata, la “conveniente” astensione dell’onorevole Manes rivela sin da subito che la coalizione che lo ha eletto era per lui e per il suo movimento esclusivamente un autobus elettorale".

Si legge ancora nella nota: "Nessuna parola da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle azioni che il nuovo governo intenderà mettere in atto per contrastare le gravi crisi energetica e climatica, che si fanno sentire molto più nelle zone di montagna".

E ancora: "Nessuna rassicurazione nel merito, per le autonomie e per le minoranze linguistiche, solo mere dichiarazioni di intenti. Ma evidentemente questo è stato reputato sufficiente per far sì che il nostro rappresentante alla Camera si ponesse in una situazione subalterna verso un governo e una maggioranza che non hanno bisogno di 'numeri' e 'voti' per reggere".

Per Valle d'Aosta ApertaSolo gli ingenui, infatti, non vedono il sottointeso 'qui pro quo' rappresentato dall’astensione, che sbugiarda sin dal primo voto in aula quel 'mai un governo Meloni' dichiarato in campagna elettorale".

Manes, di intesa con il gruppo Misto Autonomie si è astenuto.