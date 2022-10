Almanach de mercedi 26 octobre saint Evariste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 26 - giovedì 27 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis

Visita alla Comunità

Venerdì 28 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

3° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Martiri per una nuova città. Beati don G. Bernardi e don M. Ghibaudo

a cura di don Bruno Mondino

Domenica 30 ottobre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 31 ottobre

Seminario - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

LE MESSAGER RICORDA saint Evariste

La Chiesa celebra Beata Celina Chludzinska Borzecka Vedova, fondatrice

Celina Chludzinska nacque il 29 ottobre 1833 ad Antowil (Polonia) e morì il 26 ottobre 1913 a Cracovia (Polonia). Come santa Rita, attraversò tutti gli stati di vita del cristiano. Vergine, sposa, madre di famiglia, vedova, religiosa e fondatrice, aspirò costantemente alla perfezione cristiana. Innamorata della sua patria, operò per l’innalzamento spirituale dei polacchi dispersi in Europa e America. Moglie esemplare e madre di 4 figli, si trasferì a Vienna per meglio curare il marito rimasto paralizzato. Nella capitale austriaca conobbe padre Pietro Semenenko, uno dei sostenitori della spiritualità risurrezionista e cofondatore della congregazione maschile della Risurrezione. Alla morte del marito, con la figlia Edvige si trasferisce a Roma dove può finalmente dedicarsi alla vita religiosa. Le due donne sono guidate dalla convinzione che Cristo è presente nelle anime, le libera dalla schiavitù presente e le rigenera a vita nuova.Nel 1891 Celina può finalmente tornare in patria per aprirvi una casa del nuovo istituto. Presto seguiranno altre fondazioni a Czestochowa, a Varsavia, in Bulgaria.

All’inizio del nuovo secolo, alcune consorelle si imbarcano per gli Stati Uniti, dove le nuove religiose hanno presto una rapida diffusione. Nel 1906 muore a Roma la figlia Edvige. Per madre Celina, che già deve affrontare numerose difficoltà connesse con la fondazione della congregazione, è una dura prova.Nonostante tutto, intensifica la sua attività. Profondamente convinta della presenza di Cristo nella sua vita, porta la pesante croce per arrivare, come Gesù, alla resurrezione e alla gloria.Dichiarata “venerabile” l’11 febbraio 1982, è stato riconosciuto un miracolo attribuito alla sua intercessione in data 16 dicembre 2006 e finalmente il 27 ottobre 2007 è stata beatificata a Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Il sole sorge alle ore 7,53 e tramonta alle ore 18,22.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.” (Papa Francesco)