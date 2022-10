Aosta: Prorogate a tutto il 2022 le agevolazioni sui dehors

«Si tratta di un piccolo ma significativo segnale che questa Amministrazione intende dare al mondo del commercio e delle attività produttive, in generale, in una fase particolarmente critica che sembra segnare un punto di arresto, se non addirittura di regresso, nel processo di ripresa che era seguito alla crisi economica scatenata dalla pandemia". Alina Sapinet, assessora comunale al Commercio commenta l'approvazione da parte della Giunta municipale di Aosta che prorogare fino a fine anno le agevolazioni sui dehors.

Con una deliberazione approvata nell’ultima seduta la Giunta ha deciso di prorogare fino alla fine dell’anno le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico relative agli ampliamenti dei dehors, introdotti per la prima volta nel maggio 2020 verso la fine della prima ondata di emergenza epidemiologica allo scopo di agevolare la riapertura delle attività economiche, e di consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali.

L’Esecutivo comunale aveva già disposto di mantenere validi fino al 27 ottobre 2022 gli indirizzi espressi sugli ampliamenti dei dehors per le imprese di pubblico esercizio, in ossequio alla legge regionale n.3/2022 che dispone, tra le altre cose, la proroga delle modalità semplificate a carattere temporaneo sino a 210 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dunque fino al 27/10/2022. Il nuovo provvedimento estende il termine temporale fino al 31 dicembre 2022, come stabilito a livello nazionale con il Decreto Legge n. 144 dello scorso 23 settembre.

Per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale resteranno, invece, valide le disposizioni in vigore, vale a dire sarà esentata dall’applicazione del Canone esclusivamente la parte di ampliamento delle superfici.

Commenta ancora l’assessora allo Sviluppo economico, Alina Sapinet: "Siamo impegnati a cercare nuove strade per sostenere la ripresa del tessuto economico cittadino. In questo senso vanno le numerose manifestazioni che abbiamo promosso o stiamo lanciando nelle ultime settimane, così come la collaborazione con le associazioni di categoria come nel caso della prossima inaugurazione della presenza di Coldiretti all’interno del Mercato coperto".