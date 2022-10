Minelli e E. Guichardaz chiedo mantenimento e incremento sconti CVA

L’avvio di una interlocuzione con il Gruppo CVA affinché le attuali misure di sconto sulle bollette di famiglie e imprese vengano mantenute e incrementate. E’ quanto chiedono, in una mozione che sarà discussa in aula nella prossima adunanza del Consiglio Valle, le consigliere regionali di Progetto Civico Progressista, Chiara MInelli e Erika Guichardaz secondo le quali “gli aumenti delle bollette sono anomali in quanto non derivano da particolari aumenti nei costi di produzione dell’energia da fonte rinnovabile, ma da meccanismi di calcolo dei prezzi e delle tariffe che si basano essenzialmente sul prezzo del gas, ora alle stelle per dinamiche di carattere internazionale”.

La Valle d’Aosta è una Regione che produce ingenti quantitativi di energia elettrica da fonte rinnovabile soprattutto grazie alla presenza e attività di CVA, azienda interamente di proprietà regionale. “La maggior parte delle utenze domestiche di residenti in Valle d’Aosta, ed anche una parte significativa di utenze di attività economiche e di servizi pubblici si legge nelle premesse della mozione - utilizza forniture di società del gruppo CVA”.

In base a quanto affermato dalle due consigliere regionali “a partire dall’ultimo bimestre 2021, CVA ha avviato un pacchetto promozionale che opera sconti del 40 % sul prezzo base della componente energia, offerta che riguarda un segmento rilevante di bollette domestiche di residenti in Valle”.

CVA ha previsto sconti, di minor entità, per le imprese “tuttavia – per Minelli e Guichardaz - tali sconti sono a tempo determinato e, a breve, saranno in scadenza e che, vista la gravità della situazione e il perdurare ed anzi l’aggravarsi del caro bollette, non risultano più sufficienti a contenere in maniera adeguata i costi di gran parte dell’utenza”.

Lo scorso fine settembre l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ha stabilito un ulteriore incremento del 59% del prezzo base nazionale dell’elettricità, decisione che colpisce immediatamente tutte le utenze ancora sul mercato di maggior tutela, ma che produrrà anche incrementi di costi sulle utenze del mercato libero. Per le due consigliere “occorre però ricercare anche un contenimento delle bollette a monte, nel momento della loro definizione”.

Per queste e altre ragioni Chiara Minelli e Erika Guichardaz chiedono di “misure di sconto sulle bollette di famiglie e imprese vengano mantenute e incrementate e a riferire presso la competente Commissione consiliare entro 15 giorni sull’esito di tale interlocuzione”.