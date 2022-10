Enrichetta Jorrioz e Andrea Leonardi al Circolo Valdostano della Stampa

Il tema della serata: ENRICHETTA JORRIOZ e ANDREA LEONARDI in arte LEAN: DUE ARTISTI, UNA MOSTRA, risponde al programma del Circolo di valorizzazione dei gioielli e delle tradizioni di casa nostra.

Era il 10 luglio dello scorso anno quando l’Associazione culturale ARTETROUBLES inaugurava nei locali dell’Antica Latteria e nell’ambito del programma RENCONTRES D’ARTISTES la mostra degli acquarelli di Enrichetta, della materia e dei colori di Andrea, due artisti consci delle differenze che connotano le loro tecniche espressive, ma altresì accomunati da cromaticità e sentimenti tanto da mescolare con successo le loro opere nelle sale.

Enrichetta Jorrioz, Valdostana di Etroubles, Maestra d’arte ceramista, ha collaborato come disegnatrice archeologica presso la Soprintendenza ai Beni culturali della Valle d’Aosta e ha all’attivo mostre personali e collettive. Pittrice da sempre, nella maturità ha prediletto il disegno a china, una tecnica che permette di unire riproduzione fedele e poesia della pietra e del legno di una civiltà contadina che va scomparendo. Di recente la tecnica dell’acquarello le ha permesso di dare vita a paesaggi alpini catturanti anche per il calore perdurante degli antichi villaggi abbandonati.

Andrea Leonardi, vissuto a Roma, è da anni Valdostano di Aosta. Erede dell’estro artistico di nonno Andrea e delle tecniche grafiche e cromatiche del padre Arcangelo (noto pittore e scultore), ha allestito personali anche all’estero e partecipato a collettive; sue opere figurano in collezioni pubbliche e private. A Roma è stato cofondatore di AL 2- Rivista di Arte e Cultura, curatrice nella Roma degli anni sessanta di cataloghi e monografie, e cogestore della Galleria d’arte di famiglia.

Aspettiamo con gioia questo appuntamento, nella certezza che la professionalità che caratterizza i due artisti sarà rilevante per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità dell’informazione, oltre che per la crescita personale di ognuno di noi. Come sempre preghiamo di prenotare la gradita presenza anche di ospiti alla Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).