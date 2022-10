Manes: Giusta la sollecitazione dell’Uncem su ministero "Foreste e Montagna"

L'on. Franco Manes a termine dell'incontro con il Presidente Mattarella per la formazione del nuovo governo

"È molto importante che il Consiglio dei Ministri, nel dare le nuove denominazioni ai Ministeri, includa anche le Politiche Forestali e la Montagna”. L’onorevole Franco Manes sostiene con forza la richiesta, in tal senso, di Marco Bussone, Presidente nazionale dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani.

“Non è solo un segnale formale, bensì sostanziale per indicare un lavoro chiaro a vantaggio dei territori, con uno solo o più Ministeri che si impegnano su questi fronti, e che vedono una intensa collaborazione istituzionale con gli Enti locali e con le Regioni. Foreste e Montagna entrino nei nomi, ma soprattutto nel lavoro dei Ministeri". Ha detto Bussone.

“Per noi, regione alpina – ha rimarcato il deputato della Valle d’Aosta – è ben chiaro il problema dello spopolamento della montagna e chiederò al Governo misure per contrastare il fenomeno. E’ giusta la denominazione di un Ministero Montagna e Foreste consentirebbe di avere sempre presentii problemi di chi vive e opera in zone svantaggiate come sono quelle della montagna”.

Il deputato della Valle d’Aosta ricorda, infine, che “dal 1971 al 2015 più di duemila comuni italiani, e quasi tutti di realtà montane, hanno perso dal venticinque all'ottanta per cento della popolazione e fra questi circa trecento si sono spopolati per più della metà degli abitanti".