I mieli della Valle d’Aosta protagonisti a Châtillon, da venerdì 28 a domenica 30 ottobre

Al concorso, promosso dall’Assessorato in collaborazione con l’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, sono stati presentati quest’anno 121 campioni.

Su questi campioni, prima di essere sottoposti alle commissioni di assaggio, sono state eseguite dall’Unità Analitica Miele del Laboratorio dell’Assessorato 371 analisi chimico-fisiche e 50 analisi melissopalinologiche. Le commissioni, composte da esperti assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale, si sono riunite sabato 15 ottobre e hanno individuato 31 vincitori per le diverse categorie: Millefiori di alta montagna, Millefiori di montagna, Rododendro, Castagno, Tiglio e Tarassaco. Quest’anno ci sarà anche una menzione speciale per un miele di lampone.



“Malgrado le difficili condizioni climatiche, - spiega l’Assessore Davide Sapinet (a sn nella foto) - l’annata 2022 è stata buona in quasi tutta la regione, con un quadro più critico in alcune zone della bassa valle, dove le grandinate hanno causato una netta riduzione delle quantità. La qualità è elevata per tutte le tipologie di miele, in particolare per il miele di rododendro, che ha raggiunto quest’anno livelli di eccellenza”.



E aggiunge: “Il settore sta crescendo: attualmente gli apicoltori valdostani sono 585, per un totale di 8.225 alveari, e ci fa particolarmente piacere l’alto numero di giovani che si dimostrano interessati a questa attività e che partecipano ai corsi organizzati dall’Assessorato. Un grande ringraziamento va dunque all’Ufficio apistico e al laboratorio di unità analitica miele dell’Assessorato, il cui lavoro durante tutto l’anno include numerosi compiti. In primis, l’assistenza tecnica a supporto di tutti gli apicoltori e i controlli in laboratorio, poi la gestione dell’apiario al Centro agricolo dimostrativo di Saint-Marcel e l’organizzazione dei corsi in collaborazione con l’Associazione consorzio apistico Valle d’Aosta. Voglio poi ricordare l’importante attività realizzata nelle scuole, per parlare di api e apicoltura a bambini e ragazzi, attraverso dei progetti tematici di valorizzazione del settore e dei suoi prodotti. Ogni anno, vengono coinvolti più di mille studenti”.



Nel quadro del programma del fine settimana, curato dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento di vari enti e associazioni, l’Assessorato e l’Associazione Consorzio Apistico, per quanto attiene più strettamente il settore apistico, propongono: