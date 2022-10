L’OPINIONE DI DANIELE PIEILLER: Necessario dibattito pubblico sui vaccini e la gestione covid

A tutt'oggi circa 40 mila valdostani hanno deciso di non vaccinarsi oltre la seconda dose e solo in 9 mila si sono sottoposti alla quarta, senza considerare coloro che fin dall'inizio della cosiddetta pandemia hanno scelto legittimamente di non sottoporsi all'obbligo vaccinale pagando un duro prezzo sulla loro pelle.

Tutte queste persone, dunque, esprimono in merito al concetto di salute, un orientamento ben preciso che non può essere messo a tacere, soprattutto in una regione che storicamente vede nelle minoranze una ricchezza autentica.

Per questo è ancora estremamente importante il dibattito pubblico sui vaccini e la gestione covid. Risale a pochi giorni fa la notizia che la signora Janine Small, presidente dei mercati internazionali di Pfizer, interrogata dall’eurodeputato olandese Rob Ross se la casa farmaceutica avesse testato la capacità del vaccino di bloccare il contagio, ha risposto con un secco no, ridendo e dicendo: “Dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire cosa succedeva”.

Oltre a questa grave affermazione della suddetta signora, altre testimonianze, indagini, studi e sentenze sottolineano la pericolosità ed inutilità dei cosiddetti vaccini anti-covid, accompagnate e sostenute dalle dichiarazioni di medici, giornalisti, politici che nei loro ambiti di competenza cercano di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su questa realtà. (Già nel 2020 fu redatta e firmata da quasi 70 mila medici e ricercatori ed un milione di persone, la dichiarazione di Great Barrington, negli Stati Uniti, dichiarazione che sosteneva essere dannose e controproducenti le forme utilizzate per combattere la malattia con il lockdown, la chiusura delle attività economiche, dei servizi e delle scuole, ma il main stream non se ne occupò - neanche il main stream “ de nos atre”- concentrato a dare spazio alle “virostar” che dettavano le regole e guidavano l’agenda politica).

Anche noi valdostani ci possiamo fregiare di annoverare tra le nostre menti illustri un valido ricercatore (anche se lavora a Parigi e a Genova) che ha fatto una ricerca a Cogne sul lockdown e ne ha pubblicato i risultati su importanti riviste scientifiche americane senza che nessun giornale o politico valdostano ne riprendesse le conclusioni e ne facesse oggetto di informazione o di dibattito politico. Questo perché? Forse perché la sua ricerca non era gradita?

Mi pare inoltre che alcune antipatiche similitudini con periodi più bui della nostra storia siano preoccupanti. Come successe nei primi anni del periodo fascista, quando i ricercatori, medici e scienziati non allineati alle teorie governative venivano messi in un angolo, prima ignorati e denigrati, poi esclusi da posizioni autorevoli, anche oggi avviene che le voci dissenzienti dalle teorie governative vengano messe a tacere con censure deliberate dai social, youtube o vengano loro concessi solo ridotti e ridicoli spazi su giornali e televisioni del mainstream più per “salvare la forma” che per sostanza. Ritengo che adesso, in nome del rispetto della salute e della economia di tutti valdostani, sia importantissimo dare spazio a tutte quelle voci che dall'inizio della pandemia con serietà e dedizione hanno provato a spiegare che c'erano troppi errori nella gestione ufficiale di questo virus.

Ritengo anche che ignorare il sentire di questi 40.000 valdostani che non si sono vaccinati o hanno scelto di interrompere il ciclo delle vaccinazioni, oppure denigrarli continuamente, sia un atto pericoloso per chi è responsabile e mi riferisco alle forze politiche e a quelle dell'informazione che avrebbero dovuto approfondire meglio gli aspetti scientifici, i primi, ed essere più indipendenti dal potere e meglio informati, i secondi.

Chiedo pertanto ai nostri politici ed ai nostri giornalisti, di provare ad ascoltare le voci di questa consistente percentuale di popolazione che, supportata da medici scrupolosi, politici informati e seri ricercatori tenta di avviare un serio dibattito sulla salute dei singoli e della comunità onde evitare che la vera libera informazione possa continuare a trasformarsi in propaganda.

Tanti di noi hanno ancora sangue montanaro che scorre nelle vene e nel cuore il ricordo di persone con carattere e valori forti, capaci di sostenere le loro verità e non sensibili alle lusinghe del potere e del denaro. Per far cambiare loro idea bisognava ricorrere ad idee migliori! Quindi, almeno nella nostra piccola “Patrie”, basta minacciare e censurare! Apriamo un dialogo serio e rispettoso delle genti che abitano la nostra piccola terra, iniziando magari ad ascoltare le decine e decine di sanitari valdostani (tanti ormai in Svizzera) che non condividono alcune scelte governative. Provo dunque ancora una volta ad esternare questo messaggio in pubblico nella speranza che la nostra piccola Valle d’Aosta possa distinguersi in questo momento storico affinché non sia ascoltata e amplificata solo la voce univoca di chi sostiene le scelte governative, ma sia dato spazio ad un ampio dibattito in nome di una verità scientifica e sanitaria ancora da indagare e magari da arrivare a condividere.

Buon lavoro Daniele Pieiller

Caro Lettore, grazie per la sua Lettera che esprime con forza la sua convinzione che non condivido ma che apprezzo per l’educazione e la delicatezza usate. Le confesso la mia ignoranza sulla ricerca sul lockdown a Cogne. Se mi fa avere gli estremi ben volentieri la leggerò. Non condivido la sua opinione perché ho sperimentato di persona il covid che, ringraziando il buon Dio, non ha mietuto vittime tra le persone a me care, anche se ho perso numerosi amici e conoscenti. pi.mi.