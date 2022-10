ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA RELIGION DU PHARISIEN ET LA RELIGION DU PUBLICAIN

La parole de Dieu nous invite à nous interroger sur la vérité de notre être chrétien, sur notre rapport avec Dieu et le prochain. Est-ce que nous ne réduisons pas la vie religieuse à un système de rite, de slogans répétés machinalement en croyant que nous prions? Est-ce que la foi n'est pas évincée par l'activisme qui met au centre l'activiste? Cette religion froide est aliénante. Sa fonction est simplement psycho-sociologique selon Dietrich Bonhoeffer. La religion libérante, charismatique, pneumatique par contre, n'est pas dualiste, elle intègre le riche et le pauvre, le saint et le pécheur qui pleurent tous leur péchés et sont confiants de la miséricorde de Dieu.

1. DIEU REGARDE LES INTENTIONS DU COEUR.

La parabole du pharisien et du publicain de ce dimanche met en examen la qualité de nos prières. Tous les deux prient le même Dieu et dans le même temple. Toutefois, les intentions du coeur ne sont pas les mêmes, si bien que la conclusion de la parabole renverse la situation. Le publicain est pardonné, et le pharisien est renvoyé les mains vides, à cause de son arrogance. Sa prière est auto-référentielle. Il dit:"Je ne suis pas comme les autres. Je jeûne, je prie et je donne l'aumône". Rendre compte au Seigneur avec humilité de ses actes, n'est pas un péché. Dans la seconde lecture, saint Paul présente sussi un rapport synthétique de son ministère, dans l'attente de recevoir la couronne de gloire. Saint Augustin s'interroge:



"Si quelqu'un veut présenter ses mérites devant toi Seigneur, qu'est-ce qu'il présente de particulier, sinon que tes dons?"(Conf.IX,13,34).

Le péché du pharisien est son mépris envers le publicain. Il usurpe le droit qui appartient au Seigneur qui nous juge avec miséricorde. Le pharisien dit:"Je ne suis pas comme cet homme". Autrement dit, le ciel est mon droit.

Le publicain quant à lui prie:"Mon Dieu, Aie pitié du pécheur que je suis". Le publicain, sur le plan matériel est riche, mais sur l'aspect spirituel est un misérable qui élève son cri vers le Seigneur, pour qu'il soit délivré. La première lecture dit que la prière du pauvre arrive directement au ciel.

Les grands saints sont les personnes qui pleurent les péchés et qui mettent au centre de leur vie la gratuité de la grâce sanctifiante. Saint Philippe Néri répondait à ceux qui lui faisaient des éloges:"va t'en; je suis un démon, pas un saint ". Saint Pierre, après la pèche miraculeuse s'écrie:"éloigne-toi de moi qui suis pécheur".



2. L'IMPORTANCE DE LA CONFESSION

Un homme qui ne confesse pas ses péchés, devient progressivement un idolâtre comme le pharisien. Tous, nous avons besoin du pardon de Dieu. Qui se dit sans péché est un menteur.

L'abaissement est la voie de la sainteté. Jésus le dit à maintes fréquences: "Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé". Nous n'avons aucune raison de nous gonfler d'orgueil, car comme le remarque saint Paul:"Dieu nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous avions pu accomplir mais poussé par sa seule miséricorde "Rm3,23).

La grande erreur du pharisaïsme de type pélagien est de croire que l'homme peut se sauver sans l'intervention de Dieu par une vie moralement réglée.

Souvent, nous sommes comme le publicain en dehors du temple et pharisien dans le temple. Nous sommes des pécheurs qualifiés hors de l'Église et des saints autoproclamés dans l'Église. Une religion, un état de vie, qui laisserait l'homme satisfait de lui-même sans inquiétude, cette religion ou cette morale déontologique serait fallacieuse et hypocrite.

L'Evangile de ce dimanche nous enseigne la religion du coeur qui révèle l'homme sa condition de misère contre la religion de l'extériorité. Pourquoi la prière du pharisien est-elle condamnée malgrès ses bonnes oeuvres et celle du publicain exaucée?

L'erreur du pharisien est qu'il se regardait avec complaisance. Il ne se confesse pas, mais fait sa propre canonisation.

Le chrétien par vocation et non par convention est une personne au coeur brisé et broyé. Il est comme le publicain qui se reconnaît indigne de s'approcher devant l'autel de Dieu.

3. ATTENTION AU PHARISAISME DANS NOS LITURGIES.

Aujourd'hui le risque qui nous guête dans nos célébrations liturgiques est le pharisaïsme.

De nos jours, nous constatons que tant de chrétiens se débarassent de l'intériorité qui inquiète, pour se réfugier dans l'extériorité cultuelle.

Dans certaines Églises sous l'égide d'une inculturation édulcorée, la prière est devenue une forme d'évasion dans le folklore qui nous fait oublier l'essentiel, le mystère eucharistique qui nous interpelle et nous rassemble pour former un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Après le culte, certains chrétiens disent: "C'était une messe bien animée; on a chanté, on a dansé, le curé nous a fait une homélie divertissante qui nous faisait rire". Mais, si on pose la question sur la parole de Dieu, la réponse est: "Je ne m'en souviens plus, car l'homélie était longue". L'Église dans cette perspective perd son caractère sacré où on devrait y entrer "avec crainte et tremblement".



La religion du pharisien est ce soin de l'apparence qui ne libère pas l'homme de ses chaînes intérieures. Le pharisien se sert de Dieu pour sa propre gloire. Il parle trop de Dieu sans vivre avec Dieu.

L'essentiel de la religion du publicain par contre, est la foi en Dieu miséricordieux qui écoute le cri de ses enfants.

"Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier".Tt,1,16.

4. PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN SUR LA MISÈRE HUMAINE

Seigneur, prends pitié de moi. Hélas! Tu vois mes blessures, je ne te les cache pas.

Tu es médecin, je suis le malade.

Tu es miséricordieux, je suis misérable. La vie de l'homme sur terre est vraiment une épreuve.

Qui pourrait désirer des peines et des tracas?

Tu ordonnes de les supporter, non de les aimer.

Dans l'adversité, j'aspire au bonheur, dans le bonheur, je redoute l'adversité. Entre ces extrêmes, existe-t-il un point d'équillibre où la vie humaine ne soit pas une épreuve?

Seigneur, toute mon espérance ne réside que dans la profondeur de ta miséricorde. Amen! (Conf.X,28,39).

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera