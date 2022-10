ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES SAINTES ASPIRATIONS DANS LE COEUR DE ZACHÉE

"Que je me connaisse, que je te connaisse mon Dieu"(noverim me, noverim te). Cette prière de Saint Augustin (Soliloqui,II,1,1), montre comment l'âme passe de la condition de vanité pour accéder à la vérité qui illumine et oriente l'existence qui était tordue. La conversion de Zachée allume en nous notre espérance, car le Dieu de Jésus-Christ "a pitié de tous les hommes, parce qu'il peut tout". Qui est Zachée? Comment la rencontre du Christ a changé radicalement sa vie? Quel est désormais son rapport avec lui-même, avec les autres et avec Dieu? Ces questions vont nous accompagner dans cette méditation.

1. LE DÉSIR DE VOIR JÉSUS.

L'Évangile de ce dimanche met en scène un personnage nommé Zachée, qui désire de tout coeur voir Jésus. Ce désir n'a rien de curiosité intellectualiste. Il est nourri plutôt d'un amour fort pour ce Maître itinérant, qu'il ne connaît seulement que par ouïe-dire. Qui est Zachée? C'est un homme qui a un curriculum vitae très riche. Il est un juif de naissance, un haut fonctionnaire des finances. Par conséquent il est riche. Toutefois, sur le plan social, il est marginalisé, méprisé, car il est connu comme un voleur. Au niveau physique, il est de petite taille, ce qui constitue un obstacle de réaliser son voeux de voir Jésus. Il vit en lui une contradiction entre le bien-être matériel et la misère du coeur. Il est conscient qu'il est voleur et il l'avoue:"Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois".

Zachée vivait donc une situation de déchirure intérieure, à cause de sa corruption. Le terme corruption signifie justement la scission du coeur ou la rupture du coeur (cor-ruptum). Et la corruption du meilleur engendre le pire (Corruptio optimi pessima). Si un responsable est corrompu, il expose ses subordonnés à ce fléau. Pourquoi l'âme de Zachée subit-elle une dévastation, malgré le bonheur matériel qu'il jouissait?

D'une part, il ne peut pas abbandonner son métier qui l'expose au vol. D'autre part, il veut se libérerer de cette situation infernale. Pensons chers frères et soeurs aux milliers de gens qui vivent ce drame intérieur de contradiction. Le Seigneur nous interdit de les juger, lui qui "ferme les yeux sur leur péchés, pour qu'ils se convertissent". Les voies de Dieu sont insondables.

2. LE CHEMIN DE CONVERSION.

Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut se mettre en route, oser se risquer pour voir Jésus. Nous pouvons déceler 5 moments fondamentaux de la conversion de Zachée: 1. L'examen de conscience, 2.Le désir de voir Jésus, 3.La course vers là où passe Jésus, 4. L'acte de grimper sur un arbre 5. Son hospitalité accompagnée par une ferme résolution.

Ces étapes sont indicatives pour une bonne confession.

L'entrée dans l'intériorité implique la relativisation de l'apparence pour découvrir la vérité qui habite en nous et y adhérer (Saint Augustin, De vera religione, XXXIX,72). C'est le "connais-toi toi-même"socratique qui nous préserve d'être à la remorque des ombres qui passent, afin de suivre la juste voie vers la vraie destination. L'examen de conscience que les grecs appellent "exetas" engendre la recherche "zethèsis". La recherche est la mise en route soutenue par la foi, afin de voir ce que le coeur désire. Zachée veut voir Jésus. Après une longue méditation sur sa vie, prend une décision ferme de quitter ses sécurités et ses assurances.

Dans les affaires humaines, rien n'est rassurant. Tout est en équilibre mouvant. Zachée se libère de sa stabilité, car il est nécessaire de ne pas s'arrêter sur quoi que ce soit qui est dans l'ordre du relatif. Il se lève et va vers la route où passe Jésus.

3.L'ARBRE DE ZACHÉE OU L'ENFANCE SPIRITUELLE.

Dans la vie, les obstacles ne manquent pas. Il faut savoir les contourner comme Zachée qui grimpe sur un arbre comme de petits enfants. L'intensité du désir de voir Jésus transforme cet homme riche en enfant "qui agit par delà le bien et le mal", selon le philosophe Friedrich Nietzsche dans son oeuvre," Ainsi parlait Zarathoustra".

L'enfant n'a pas peur d'être critiqué. Son agir va au-delà de la moralité. Zachée dans cet épisode, agit comme un enfant. Ses actions sont spontannées, limpides et innocentes. Son intelligence s'harmonise bien avec l'humilité, pour se rendre là où Jésus passe. Il vit déjà la sainte inquiétude de saint Augustin qui dit:"Je crains Dieu qui passe à mon insu (timeo Deum transuentem). Zachée court dans les rues, il est conscient de sa petite taille. Cependant, il n'y a pas de problème sans solution. Il grimpe sur un sycomore. Dans la divine providence, tout le créé est à notre disposition pour notre croissance. Jésus qui est "venu chercher et sauver ce qui était perdu", invite Zachée à descendre et se propose d'aller loger chez lui. Dans cette rencontre, il s'agit d'une célébration d'une double attente: l'attente de l'homme qui veut voir Dieu et l'attente de Dieu qui veut sauver l'homme.

Chers frères et soeurs, il n'y a pas de péché qui dépasse la miséricorde de Dieu. Ayons le courage de Zachée. Entrons en nous-même! Courons comme Zachée! Jésus nous attend. Il vient demeurer dans nos maisons souillées. Accueillons-le tel que nous sommes. N'ayons pas peur de jouer l'idiot de Dostoievskij, car l'enfance spirituelle considérée comme l'idiotie par ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, devient la condition de voir Jésus. "Les grands ne savent pas qu'un enfant, même dans les cas difficiles, peut nous donner un conseil de grande importance" (Dostoevskij, L'Idiot).

La grandeur de Zachée est son abaissement. Zachée, se fait l'idiot en grimpant sur un arbre sans honte et sans peur d'être critiqué Jésus lui dit: "Zachée, descend, car aujourd'hui je vais loger chez toi". Zachée est honnoré. Il est appelé par son nom. Il ne vit plus dans l'anonymat et dans la peur. Il est rétabli parmi les fils d'Abraham. Jésus remplit de joie la maison où régnait la tristesse.

4. PRIÈRE DE CONVERSION



Transforme Seigneur le coeur de ceux qui vident les caisses publiques, afin qu'ils restituent quatre fois plus au peuple à qui ils ont fait du tort.

Si tu te confie à la grande miséricorde de Dieu comme Zachée, toi aussi le salut est entré dans ta maison.



Bon dimanche frère et soeur.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera