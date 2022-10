100 volontari Anpas ai corsi di guida in sicurezza

Ai corsi, tenuti dagli istruttori della Scuola guida “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Piemonte e Croce Verde Torino, hanno partecipato circa 100 volontari tra soccorritrici e soccorritori.

Il corso

Nel corso teorico pratico, di otto ore, si sono apprese le tecniche di guida sicura, oltre gli aggiornamenti del codice della strada. Nelle prove su pista sono stati eseguiti diversi esercizi di guida: il percorso lento tra i birilli che simula un tragitto cittadino; l’itinerario tra i birilli a velocità normale; la frenata d’emergenza per un ostacolo improvviso da evitare; la guida in retromarcia; l’esercizio a otto per imparare a usare correttamente lo sterzo, il freno e l’acceleratore; lo slalom tra birilli a distanza molto ravvicinata, che serve per imparare le posizioni corrette delle mani sullo sterzo.

Formazione necessaria

Spiega Massimo Pesenti Campagnoni, presidente Anpas Valle d’Aosta, si tratta di autisti soccorritori che operano sia su ambulanze durante i servizi di emergenza urgenza 118 sia su automezzi adibiti ai trasporti ordinari di tipo socio sanitario come le dialisi, le dimissioni dagli ospedali, gli accompagnamenti alle visite o alle terapie. Tempo fa fu fatta una prima edizione del corso e i volontari rimasero molto soddisfatti. Il corso di guida in sicurezza è ben strutturato e molto valido, gli istruttori spiegano ai partecipanti le corrette modalità di guida, mettendoli di fronte alle criticità e alla responsabilità che comporta guidare un mezzo di soccorso. Nella formazione, già prevista per diventare volontari-soccorritori, <wbr></wbr>bisognerebbe inserire questo specifico modulo della guida in sicurezza per chi intende fare l’autista”.

Sottolinea Massimiliano Manzini, direttore Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso di Anpas Piemonte Croce Verde Torino: “L’esperienza in Valle d’Aosta è stata molto bella e intensa, abbiamo portato a termine tre corsi nel giro di quattro settimane. Il Comune di Aosta, che ringraziamo, ci ha messo a disposizione un luogo ampio e recintato in località Montfleury, dove abbiamo potuto svolgere in sicurezza gli esercizi di guida. Un ringraziamento ad Anpas Comitato Regionale della Valle d'Aosta per la fiducia accordataci e per l'organizzazione logistica”.