Siamo nelle mani di Lavevaz

Fine settimana con l’arrivederci alla prossima mettendo sul groppone del Presidente della Regione l’onere di portare alle commissioni politiche le proposte per scrivere la parola fine alla crisi della maggioranza. Il bilancio incombe.

Ancora una fumata nera per la definizione della maggioranza andata in crisi un anno fa con le dimissioni di Chiara Minelli (PCP) dall’assessorato all’Ambiente e ai trasporti.

Decine di riunioni non sono bastate a suturare la ferita politica che si è lacerata per non aver voluto sostituire l’assessora dimissionaria alimentando così la fame dei poltronisti unionisti. Ma ora Stella Alpina e Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie hanno detto basta. Di più hanno chiarito che per loro la maggioranza rimane perimetrata da Uv, Stella Alpina e Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie e Claudio Restano (gruppo misto porte-drapeau di Evolvendo) e che di ottavo assessorato non se ne parla. Al massimo sono disponibili ad un riequilibro delle deleghe.

Dalla riunione di questo pomeriggio è poi emerso, e questo è un fatto di portata politica, che non ci sarà alcuna apertura alla Lega soprattutto dopo che il leghista Diego Lucianaz ha definito il covid “una pagliacciata”. Lucianaz non sa che la pandemia ha causato oltre 6 milioni di morti in tutto il mondo, 178 mila in Italia e la Valle d’Aosta ha pagato con oltre 500 morti per il Covid. Le sue parole sono uno schiaffo al dolore dei tanti valdostani, che hanno perso i loro cari a causa della pandemia.

Dunque i falchi dell’accordo con la Lega sono stati sconfitti. Ma ora stanno alzando il tiro per avere un assessorato portando a otto i membri di giunta. Un’operazione che comporta una spesa non indifferente che grava sul bilancio regionale. Fra Assessore, segretario particolare e staff di segreteria la spesa attuale sarebbe superiore ai 300.000 euro annui, eppure questo non è certo un momento di abbondanza.

Ma Stella Alpina e Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie non ci stanno: avanti in 18 e senza nuovi assessorati. Così è che Per questo hanno dato una settimana di tempo a Erik Lavevaz per chiudere la partita.

Ci riuscirà? Difficile dirlo ma è ipotizzabile che se vincono i falchi poltronisti lui potrebbe andarsene. Dopodiché Stella Alpina e Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie faranno le loro valutazioni e di conseguenza agiranno. E nel frattempo all’orizzonte salgono le nubi di elezioni anticipate.