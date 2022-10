L'Amministrazione comunale, la Biblioteca e la Parrocchia di Saint-Christophe, in collaborazione con Gruppo Alpini, Polisportiva, Carnevale di Sorreley, Comitato del Forno di Sorreley e Scuole di Bret e Pallein propongono per SABATO 29 OTTOBRE dalle ore 15.00 presso l'area verde in località Prou-Barbeleun Sorreley la consueta Castagnata della solidarietà.