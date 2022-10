Si moltiplicano i servizi digitali. Attenzione all’abbonamento

Stai comodamente sul divano guardando le tue serie preferite in streaming, salvi sul tuo servizio cloud le foto salvate sul cellulare e dai un'occhiata alle ultime notizie sul quotidiano online dove sei abbonato. Negli ultimi anni si è molto evoluta l’offerta di servizi digitali, con sempre più servizi forniti in abbonamento, in sostituzione dei beni fisici o dell’acquisto delle licenze dei software.

Un fenomeno che ormai riguarda tutti. La c.d "Subscription Economy", ossia “economia della sottoscrizione” è quel fenomeno per cui vengono venduti e acquistati servizi digitali in abbonamento. Una formula che ormai spopola, specialmente tra i più giovani, ma non solo.

Gli esempi sono numerosissimi e spaziano dallo streaming di video o musica, all’abbonamento a giornali o riviste on-line, ma anche l’acquisto di software attraverso piani annuali o mensili, che permettono di avere sempre la versione più aggiornata. Sono tutti strumenti utili per fidelizzare il consumatore, offrendogli magari alcuni vantaggi in termini di funzionalità, sconti sul prezzo o di servizi extra.

Questa modalità di acquisto indubbiamente offre alcuni vantaggi e comodità per il consumatore. In particolare può offrire un risparmio nell’acquisto di beni, il cui costo viene dilazionato nel tempo e cessa nel momento in cui il bene o servizio non serve più. Inoltre i costi, essendo generalmente fissi per ogni periodo di abbonamento (solitamente mensile) possono essere più facilmente previsti e calcolati, facilitando la gestione delle uscite.

Gli abbonamenti e le sottoscrizioni attivabili sono davvero molte, tanto che il rischio è quello di esagerare! Molte volte si tengono attivi servizi che non si utilizzano o che non servono più.

Ognuno magari costa pochi euro, che però messi assieme possono fare la differenza nel portafoglio! Il consiglio è quello di tenere sempre sotto controllo le proprie sottoscrizioni, verificare gli addebiti spesso automatici che si ricevono e disdire i servizi non usati o di cui non si ha bisogno.

Spesso, inoltre, questi servizi prevedono un periodo di prova gratuito e/o il (successivo) rinnovo automatico dell’abbonamento. Solitamente è anche previsto un termine entro cui mandare la disdetta. È necessario quindi sempre leggere attentamente le condizioni di rinnovo e di disdetta prima di sottoscrivere il contratto di acquisto.

È bene ricordare che il fornitore non è obbligato (purtroppo) ad inviarvi una comunicazione per ricordare l’imminente scadenza e la possibilità di disdire l’abbonamento. In caso di mancata comunicazione della disdetta, il rinnovo sarà pienamente legittimo e la somma non può esservi restituita. Attenzione: la clausola di rinnovo automatico è valida però solo se approvata specificamente, ossia con un sì oppure con una spunta ulteriore dedicata a questa specifica clausola.

È importante tenere a mente che dal 1° gennaio 2022, in attuazione della Direttiva UE n. 770/2019 e con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 173/2021, sono state specificamente ampliate le garanzie legali previste per i beni e servizi digitali (anche se gratuiti e “pagati” solo con la fornitura di propri dati personali per l’accesso al servizio).

In caso di disservizi, si ha dunque diritto al ripristino della conformità del servizio digitale, oppure alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.