Podium Advanced Technologies di Pont Saint Martin ha completato la ventesima Lancia Delta Futurista

La Lancia Delta Integrale è un’icona degli anni 80, un’istituzione per tutti gli appassionati di motori. Dopo aver conquistato 10 titoli mondiali nel WRC e 6 titoli costruttori, si è ritirata dalle scene nel 95. Automobili Amos, insieme a Podium Advanced Technologies, ha riportato in vita il mito realizzando una miniserie di 20 esemplari in chiave “restomod”.

Il restomod è una sintesi tra il restauro di un’auto originale storica e la sua modernizzazione con nuove tecnologie e prestazioni. Il progetto di Automobili Amos è stato quello di trasformare delle Lancia Delta Integrale 16 valvole del 1990 in vetture ipertecnologiche, “Futuriste” appunto, ma con l’inconfondibile stile del Deltone.

Podium Advanced Technologies di Pont Saint Martin si è occupata della progettazione, dello sviluppo e infine dell’assemblaggio di ognuna delle 20 auto + 1 prototipo iniziale.

Ognuno di questi modelli ha un corpo realizzato quasi interamente in fibra di carbonio ed un motore con una potenza di 330 CV. La meccanica è completamente rielaborata e modernizzata, con un nuovo motore, nuovi intercooler, aspirazione e scarico. Il cambio e il differenziale sono stati rinforzati, mentre sospensioni, freni e ruote sono completamenti nuovi.

Ogni auto, poi, è stata personalizzata secondo le esigenze del cliente e le omologazioni necessarie per la circolazione nei vari paesi di destinazione. C’è chi ha scelto di riprodurre la storica livrea Martini, chi ha preferito l’elegante Verde Brinzio e chi ha optato per colori eccentrici. Anche gli interni, ispirati alla mitica Delta S4 Stradale, sono tutti personalizzati.

“Aver consegnato la ventesima Lancia Delta Futurista è un traguardo importante. – commenta Luca Ciancetti (nella foto), responsabile del team Road Car e Motorsport di Podium Advanced Technologies foto), responsabile del team Road Car e Motorsport di Podium Advanced Technologies - Si tratta, infatti, di un progetto avviato nel 2017 e che ci ha impegnati per diversi anni. Consegnare la numero 20 è un po’ chiudere il cerchio. Inoltre, normalmente progettiamo e sviluppiamo prototipi unici, questa è stata la prima occasione in cui abbiamo realizzato una serie. Forti di questa esperienza, siamo pronti per nuove sfide.”

Eugenio Amos (nella foto), fondatore di Automobili Amos chiosa: “È stato un grande piacere intraprendere questo bellissimo ma complicato viaggio con Podium Advanced Technologies come compagno. Ciò che più ho apprezzato di questa azienda è l'umanità: prima persone e poi professionisti. Senza di loro non saremmo arrivati a questo piccolo ma importante traguardo. Concluso il primo ciclo del progetto Futurista abbiamo deciso di continuare l'avventura con Podium Advanced Technologies con un nuovo progetto: questa è la dimostrazione di quanto siamo soddisfatti della collaborazione. Grazie a tutto lo staff che in questi anni ha creduto in noi e nelle nostre idee.”