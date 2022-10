Federico Maquignaz torna alla Presidenza della Cervino S.p.A

"Nel ringraziare Herbert Tovagliari per l’eccellente lavoro svolto - si legge in una nota - il CdA formula i migliori auguri di buon lavoro a Federico Maquignaz in vista della Coppa del Mondo di Sci alpino e della prossima stagione invernale".

Herbert Tovagliari, funzionario della finanziaria regionale Finaosta spa, presidente e amministratore delegato della società funiviaria Cervino spa, era stato cooptato nel dicembre 2020 dal Consiglio di amministrazione in sostituzione di Matteo Zanetti, che aveva rassegnato le dimissioni dopo le polemiche per l'oscuramento, in tempo di distanziamento covid, di una webcam nel comprensorio di Cervinia, dove si era verificato un assembramento di sciatori alla partexa. Zanetti aveva preso il posto di Federico Maquignaz, che allo scadere del mandato non si era ricandidato al vertice della società anche per evitare polemiche e pressioni essendo all'epoca imputato in processo su un giro di appalti illeciti con epicentro Valtournenche, procedimento dal quale è uscito assolto con formula piena.