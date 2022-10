CVA tra i protagonisti della XIII edizione del Festival della Diplomazia

Nel corso di nove giorni di conferenze, incontri ed eventi speciali verranno affrontati numerosi temi, tra cui le trasformazioni climatiche, la crisi energetica e le nuove rotte che il mondo post pandemia dovrà percorrere nella transizione verso nuovi equilibri geopolitici ed economici.

CVA sarà tra i protagonisti della manifestazione con la partecipazione dell’Amministratore Delegato, Giuseppe Argirò, a due importanti dibattiti in programma oggi, mercoledì 19 e lunedì 24 ottobre a Roma.

Il panel di oggi dal titolo “Energy War: European Strategies and Multilateralism”, in programma alle ore 16, sarà un momento di confronto e riflessione rispetto all’attualità internazionale e al conflitto russo-ucraino che sta cambiando l’assetto energetico dell’Europa.

“Lo scorso 18 maggio, la Commissione europea ha presentato il Piano RePowerEU come risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A distanza di mesi, la complessità dello scenario geopolitico si è manifestata sempre più prepotentemente e le misure adottate non paiono aver dato al momento significativi risultati” – spiega Giuseppe Argirò, Amministratore delegato della Compagnia Valdostana delle Acque (nella foto sopra) - “Lo scoppio del conflitto ha innescato rilevanti effetti sull’intero comparto energetico italiano in termini sia di domanda che di offerta, rendendo necessario ed improcrastinabile non solo un fortissima accelerazione delle rinnovabili per l’autonomia energetica nazionale e la lotta al cambiamento climatico, ma anche il consolidamento di una partnership pubblico/privata finalizzata ad affrontare il quadro emergenziale che stiamo vivendo” – e conclude -“La partecipazione di CVA alla Settimana della Diplomazia in questo senso è particolarmente significativa: solo attraverso la collaborazione tra mondo economico e istituzioni è possibile affrontare questa grande sfida energetica che non è esclusivamente contingente ma di prospettiva e che dev’essere affrontata con consapevolezza e impegno da tutti i soggetti coinvolti”.

Il dibattito, moderato da Giorgio Rutelli, Direttore di Formiche, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo accademico, istituzionale ed economico.

La parte introduttiva prevede gli interventi di Aurelio Regina, Delegato Confindustria Energia; Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Massimo Garibba, DDG DG Energia della Commissione Europea; Stefano Grassi, Capo di Gabinetto Commissario europeo DG Energia.

Seguirà il dibattito tra Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A SpA; Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato di CVA S.p.A.; Giuliano Garavini, Professore Associato Storia delle Relazioni Internazionali - Università Roma Tre e Demostenes Floros, Economista Geopolitico ed Economico – Università Bologna.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sui Diplochannels, i canali web su cui vengono trasmessi gli eventi streaming del Festival della Diplomazia (www.festivaldelladisplomazia.eu ). I video saranno anche pubblicati anche sulla pagina Youtube del Festival.