BONUS SOCIAL VDA: sono 3.300 le domande presentate on line

Il bonus, previsto dalla legge regionale n. 21/2022 riguardante le ‘Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese’, è destinato ai nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità nel 2022, fino a 20 mila euro.

“Nonostante i tempi ristretti a disposizione e l’oggettiva complessità amministrativa e organizzativa necessaria alla messa in opera delle misure previste dalla legge regionale recentemente approvata – hanno commentato gli Assessori allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy e alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse - la macchina sta funzionando, migliaia di domande sono state registrate in poche ore e le numerose richieste di informazione stanno trovando una risposta. Ringraziamo per questo tutti coloro che vi stanno lavorando: sia le strutture dell’Amministrazione regionale sia tutti quei soggetti che collaborano affinché i destinatari della misura possano accedervi facilmente”.

Il Bonus sarà concesso a tutti coloro che presenteranno domanda entro i termini. Sarà calcolato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà comunicato direttamente ai beneficiari. L’importo del contributo varia in base alle fasce ISEE del beneficiario e sarà incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla residenza in Comuni collocati in fascia climatica F, alla presenza di soggetti con handicap grave e dipenderà anche dal numero di domande che saranno presentate.

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande è possibile inviare un’email all’indirizzo bonussocial@regione.vda.it oppure telefonare al numero 800 006 300.

Negli ultimi giorni le richieste di informazione pervenute al contact center sono state 550, mentre quelle tramite email sono state oltre 500.