Diego Lucianaz rientra in Consiglio Valle e succede a Nicoletta Spelgatti

Dopo aver prestato giuramento, il neo Consigliere Diego Lucianaz ha fatto i complimenti a Nicoletta Spelgatti per il percorso realizzato da otto anni questa parte, da Presidente della Regione a Senatore: «Je suis convaincu qu'elle fera un bon travail au service de la communauté valdôtaine avec le Député Manes. Je n'ai plus renouvelé mon adhésion à la Lega et je n'ai plus suivi l'activité de l'Administration régionale, mais je ne me suis pas désintéressé à ce qui se passe dans notre communauté: deux ans de restrictions imposées dues à la pandémie ont plié les entreprises valdôtaines et mis en crise non seulement l'économie régionale mais aussi les rapports sociaux. Occupons-nous des Valdôtains, occupons-nous de solutions envisageables avec la CVA, réalisons l'article 14 du Statut spécial, celui de la zone franche, en attendant la souhaitée indépendance du pays d'Aoste. Je suis indépendantiste et je suis convaincu que notre Vallée doit s'autodéterminer. Je m'occuperai donc de toutes ces thématiques et je le ferai au sein du groupe Lega Vallée d'Aoste, qui partage totalement ces objectifs. Je m'inscris donc au groupe Lega pour la reconnaissance que je dois au parti, aux personnes qui y travaillent avec engagement et aux Valdôtains qui m'ont voté.»

Il Consigliere ha concluso: «La grande mascarade de l'affaire Covid est en train de se terminer. Ce n'est plus une pandémie, les personnes qui raisonnent le savent bien. Depuis deux ans nous sommes harcelés par l'infodémie, même en Vallée d'Aoste. Arrêtez ce storytelling, du moment que les malades continuent à attendre, comme avant, d'être soignés. Soignez les malades et arrêtez cette colossale mascarade.»

Nato ad Aosta l'8 gennaio 1963, Diego Lucianaz risiede a Charvensod. Diploma di ragioniere, è imprenditore nella torrefazione di caffè. La sua azione politica è maturata prima con la Lega Nord Valle d'Aosta - di cui è stato membro fondatore nel 1992 - e quindi nel movimento Indipendentista valdostano, di cui è stato animatore dal 1994 al 1999 e di cui continua a portare avanti gli ideali. Ha contribuito a creare l'associazione "Esprit Valdôtain" per la valorizzazione dell'identità del popolo valdostano ed è stato insegnante di francoprovenzale all'Ecole populaire de patois dal 1995 al 2008. È stato eletto per la prima volta in Consiglio Valle alle elezioni del 2018 nella lista Lega Salvini Vallée d'Aoste con 589 voti di preferenza. Nel 2020 si è nuovamente ricandidato con la Lega e, con i suoi 215 voti di preferenza, è risultato il primo degli esclusi della lista. Subentra a Nicoletta Spelgatti, eletta al Senato della Repubblica, il 19 ottobre 2022 e aderisce al gruppo Lega Vallée d'Aoste.

Sostituzioni nelle Commissioni consiliari prima, quarta e quinta

Dopo la convalida dell'elezione del Consigliere Diego Lucianaz, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, ha riunito la Conferenza dei Capigruppo sulla proposta di sostituzione di componenti delle Commissioni consiliari permanenti.

L'Assemblea ha quindi approvato di sostituire in prima Commissione i Consiglieri Perron e Sammaritani con i Consiglieri Foudraz e Lucianaz; in quarta Commissione la Consigliera Foudraz con il Consigliere Perron; in quinta Commissione è stato nominato il Consigliere Sammaritani al posto di Nicoletta Spelgatti.

A seguito di queste sostituzioni, le tre Commissioni risultano così composte.

Prima Commissione "Istituzioni e autonomia": Claudio Restano, Presidente; Giulio Grosjacques, Vicepresidente; Albert Chatrian, Paolo Cretier, Raffaella Foudraz, Erika Guichardaz, Erik Lavy, Diego Lucianaz, Pierluigi Marquis, Andrea Padovani, Roberto Rosaire.

Quarta Commissione "Sviluppo economico": Giulio Grosjacques, Presidente; Roberto Rosaire, Vicepresidente; Andrea Padovani, Segretario; Corrado Jordan, Christian Ganis, Simone Perron, Augusto Rollandin.

Quinta Commissione "Servizi sociali": Claudio Restano, Vicepresidente; Andrea Padovani, Segretario; Antonino Malacrinò, Aurelio Marguerettaz, Mauro Baccega, Andrea Manfrin, Paolo Sammaritani.