Aosta comune ambasciatore economia civile e comune sostenibile al Festival delle Città

Il festival, organizzato da Federcasse, NeXt, SEC e Confcooperative, intende portare all’attenzione della collettività le buone pratiche di società private e Amministrazioni pubbliche che esprimono i valori alla base dell’Economia civile, patrimonio necessario per ricostruire un autentico senso di comunità.

L’assunto di partenza è la convinzione che l’attuale modello di sviluppo - che genera spesso povertà ed esclusione sociale ed economica – sia da ripensare profondamente, attraverso un grande dibattito pubblico su quali soluzioni siano, nell’Italia di oggi, davvero in grado di costruire soluzioni efficaci e inclusive, cambiando in meglio il volto delle città, creando comunità vive, solidali e partecipative.

L’Amministrazione di Aosta, selezionata insieme ad altre quattro municipalità di tutta Italia, ha illustrato i progetti di rete e di sviluppo sostenibile del territorio predisposti nel quadro del PNRR, con particolare riferimento ai due dossier dedicati ai quartieri cittadini Cogne e Dora, rispettivamente con il “PinQuA” e “Rigenerazione urbana”, oltreché la sperimentazione di nuove forme di amministrazione condivisa dei beni comuni avviata con l’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni e i patti di collaborazione sottoscritti con enti, associazioni e privati cittadini che ne sono conseguiti, in particolare, in materia di gestione e di cura del verde pubblico.

L’esperienza dell’Amministrazione del capoluogo, questa volta in tema di sostenibilità ambientale, è stata, invece, al centro dell’invito rivolto al Comune di Aosta, nella persona del sindaco Gianni Nuti, a partecipare a Roma “Festival delle città”, promosso da Autonomie Locali Italiane (ALI) con la partecipazione di rappresentanti del Governo e delle Istituzioni europee, presidenti di Regio

La settimana scorsa, in occasione della quarta edizione del festival, dal tema “Italia cosa sarà?”, il sindaco Nuti ha preso part al panel “Agenda 2030: viaggio nei Comuni sostenibili”, raccontando l’impegno dell’Amministrazione comunale per rispondere agli obiettivi del programma d’azione proposto dall’Onu ai Governi dei Paesi membri che ha trovato attenzione a livello locale con la creazione del “Patto dei Sindaci”, il più grande movimento, su scala mondiale, delle città per le azioni a favore del clima e l’energia cui Aosta ha aderito nel 2019.

Le città firmatarie s’impegnano a sostenere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030, e l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. A seguito dell’adesione, nel dicembre 2021 il Comune di Aosta ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) nel quale delinea gli strumenti e le pratiche per raggiungere gli obiettivi della mitigazione, vale a dire della riduzione delle emissioni di CO2, e dell’adattamento, ovvero della formulazione delle azioni per la riduzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, allineandosi al crono-programma stabilito a livello europeo.

«A livello locale come nel più ampio scenario nazionale - commenta il sindaco Gianni Nuti – l’obiettivo imprescindibile da ricercare per l’Amministrazione deve essere quello di fare rete, ovvero di condividere e mettere a confronto con altre realtà le reciproche buone pratiche in modo da rafforzare competenze interne, sviluppare processi comuni per rispondere con sempre più efficacia e maggiori strumenti ai bisogni della comunità, forti delle nostre politiche e delle progettualità che stiamo portando avanti».