PAPA: Il cibo a chi ha fame non è dare merce, è dare dignità

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“In questo periodo di crisi interconnesse, il messaggio di Cristo, anche per i non credenti, ci interpella a non dare semplicemente da mangiare, ma a dare noi stessi nel servizio agli altri, riconoscendo e garantendo la centralità della persona umana”. Una priorità che “potrà essere salvaguardata solo se torneremo a credere nella fratellanza e nella solidarietà che devono ispirare i rapporti tra le persone e tra i popoli”. È il cuore del messaggio che Papa Francesco invia al direttore generale della Fao, Qu Dongyu, in occasione del secondo Forum Mondiale dell’Alimentazione (Wff), che si tiene a Roma, nel quartiere generale della organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e online, dal 17 al 21 ottobre, sul tema “Diete sane, pianeta sano”.

Gli alimenti, segni della bontà di Dio e frutti della terra

Il Papa saluta tutti i partecipanti “e quanti si impegnano e si sforzano ogni giorno per sradicare la fame e la povertà nel mondo”. E ricorda che “l’alimentazione è fondamentale per la vita umana, di fatto partecipa alla sua sacralità e non può essere trattata come una merce qualunque. Gli alimenti sono segni concreti della bontà del Creatore e frutti della terra”. Francesco rievoca l’insegnamento dei nonni e il rispetto che avevano per il pane; lo baciavano mentre lo portavano a tavola e non permettevano che ne andasse sprecata neanche una briciola”. Cristo stesso, nell’Eucaristia, sottolinea il Pontefice, “si è fatto pane, pane vivo per la vita del mondo”. Rispettare gli alimenti “e concedere loro il posto preminente che hanno per la vita dell’uomo” spiega Papa Francesco, sarà possibile solo se non ci interesseremo unicamente “della loro produzione, disponibilità e accesso, come pure delle misure tecniche del commercio agricolo”, ma prenderemo coscienza “che sono un dono di Dio del quale siamo meri amministratori”

L’arcivescovo Fernando Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, legge il messaggio del Papa per il II Forum mondiale dell’Alimentazione, che si è aperto oggi a Roma e online

Focus sull'essere umano e sui bisogni di chi non ha nulla

Come ribadito nei recenti messaggi diretti alla Fao, l’ultimo per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 14 ottobre, “la nostra prima preoccupazione si deve focalizzare sull’essere umano in quanto tale – sottolinea ancora il Papa - considerato nella sua integrità e tenendo conto dei suoi bisogni reali, in particolare quelli di quanti sono privi del sostentamento di base per la loro sopravvivenza”. Francesco conclude affidando a Dio “i frutti di questo incontro, al fine di incrementare le iniziative e le decisioni volte a contribuire al bene e al futuro di tutta l’umanità”.

I tre forum che compongono il World Food Forum

Quello che si apre nel pomeriggio del 17 ottobre è l'evento di punta del World Food Forum (Wff), e comprende il Wff Global Youth Forum, dedicato ai giovani, il Fao Science and Innovation Forum, vetrina delle nuove idee per un’alimentazione innovativa e sostenibile, e il Fao Hand-in-Hand Investment Forum, per i progetti già finanziabili e alla ricerca di investitori. Questi tre forum, collegati tra loro, proporranno soluzioni coraggiose e attuabili per catalizzare la trasformazione dei nostri sistemi agroalimentari alla luce delle sfide e delle crisi attuali, evidenziando l'importanza della collaborazione tra la generazione attuale e quella futura e il loro ingegno combinato nella scienza, nella tecnologia e nell'innovazione, nonché gli investimenti in settori chiave dell'alimentazione e dell'agricoltura.

Giovani partecipanti al II World Food Forum

Responsabilizzare i giovani per un futuro alimentare migliore

“Sebbene siano stati compiuti progressi nella riduzione della povertà e della fame – scrivono gli organizzatori - i recenti conflitti, le pandemie e i cambiamenti climatici espongono milioni di persone nel mondo al rischio di un'inversione di tendenza rispetto ai risultati ottenuti nello sviluppo. Dato che queste sfide avranno un impatto maggiore sulla prossima generazione, riteniamo che sia imperativo responsabilizzare i giovani di oggi per creare un futuro alimentare migliore per tutti”.

Cinque giorni di dialogo dai quattro angoli del mondo

Nei cinque giorni del Wff, si cercherà di promuovere il dialogo e il dibattito tra le parti interessate, dai giovani, agli agricoltori, ai piccoli produttori, alle popolazioni indigene, ai responsabili politici, agli investitori agricoli e agli scienziati, in collegamento dai quattro angoli del mondo, tutti con un unico obiettivo: spostare l'ago della bilancia della sicurezza alimentare per ottenere un futuro alimentare migliore per tutti, senza lasciare indietro nessuno.

"Diete sane. Pianeta sano"

Il tema scelto per questo secondo Forum, "Diete sane. Pianeta sano", vuol sensibilizzare i giovani sul legame tra il cambiamento climatico e l'accesso a cibo sicuro e nutriente e a diete sane, per stimolare l'azione. Il Forum sugli investimenti Hand-in-Hand fornirà una piattaforma per le autorità nazionali, gli enti pubblici e privati nazionali e globali, le banche di sviluppo multilaterali e i donatori per discutere le opportunità di finanziamento dell'Iniziativa Hand-in-Hand. Infine, il Forum sulla scienza e l'innovazione evidenzierà il ruolo cruciale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nella trasformazione dei nostri sistemi agroalimentari ed esplorerà i progressi scientifici e le opportunità e i rischi ad essi associati. Per costruire sistemi agroalimentari efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.