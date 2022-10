Almanach de mercedi 19 octobre saint Paul de la Croix – saint René

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 19 ottobre

Seminario - ore 9.45

Incontro con i Vicari designati dalle Zone

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 20 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 20.30

Incontro Zona 5 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 21 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Morgex, La Salle e Derby

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di S. Anselmo, San Lorenzo e Madonna delle Nevi

Domenica 23 ottobre

Cattedrale di Torino - ore 15.30

Partecipazione alla celebrazione per l'imposizione del Pallio

a S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo metropolita di Torino

Lunedì 24 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 20.30

Incontro Zona 3 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 25 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 26 - giovedì 27 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis

Visita alla Comunità

Venerdì 28 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

3° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Martiri per una nuova città. Beati don G. Bernardi e don M. Ghibaudo

a cura di don Bruno Mondino

Domenica 30 ottobre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 31 ottobre

Seminario - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

LE MESSAGER RICORDA saint Paul de la Croix – saint René

La Chiesa celebra San Paolo della Croce Sacerdote

Nacque a Ovada, nell'Alessandrino, il 3 gennaio 1694 da famiglia nobile anche se in difficoltà economiche. Suo padre è un commerciante e lui lo aiuta, essendo il primo di 16 figli; ma il suo desiderio è creare un ordine religioso e combattere i Turchi. Infine si fa eremita e a 26 anni il suo vescovo gli consente di vivere in solitudine nella chiesa di Castellazzo Bormida, sempre nell'Alessandrino. Qui matura l'idea di un nuovo Ordine e nel 1725 Benedetto XIII lo autorizza a raccogliere compagni: il primo è suo fratello Giovanni Battista. Comincia a farsi chiamare «Frate Paolo della Croce», poi fonda l'ordine dei «Chierici scalzi della santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo» (Passionisti). Nel 1727 viene ordinato prete a Roma, poi si ritira sul monte Argentario. Tornato a Roma, nel 1750 predica per il Giubileo. Clemente XIV gli chiede spesso consiglio così come il suo successore Pio VI. Muore il 18 ottobre 1775 a Roma e sarà proclamato santo da Pio IX nel 1867.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,35.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.” (Papa Francesco)