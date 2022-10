Inflazione: con il tasso all’8,9% le ricadute per ogni famiglia saranno di 2.634,40 euro annui

Si tratta solo dei primi passi, che andrebbero affiancate dall’ampliamento della platea dei beneficiari del bonus luce, gas e idrico, dalla sospensione dei distacchi per morosità, dalla previsione di una rateizzazione lunga per le bollette: tutte queste misure, che proporremo al Governo, concederebbero alle famiglie un po’ di ossigeno e contribuirebbero a contenere in maniera significativa l’elevato tasso di inflazione, che sta comprimendo i consumi e costringendo i cittadini a rinunce e ridimensionamenti, con pesanti conseguenze sull’intero sistema produttivo.