Alex Micheletto, Sindaco di Hône, è il nuovo Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali

Il nuovo Presidente del CPEL ha ringraziato i colleghi del comitato esecutivo uscente, in particolare Loredana Petey, per la collaborazione e il lavoro svolto negli ultimi due mesi. Ai sensi del regolamento CPEL, l’Assemblea è stata inoltre chiamata a nominare il Comitato Esecutivo, che resterà in carica fino alle prossime elezioni generali comunali.

Su proposta del Presidente neo eletto, sono stati individuati quali componenti del Comitato Esecutivo, oltre allo stesso Presidente: Wanda Chapellu (Sindaco di Verrayes), Loredana Petey (Sindaco di Aymavilles), Ronny Borbey (Sindaco di Charvensod) e Alex Brunod (Sindaco di Ayas).

Il Presidente Alex Micheletto ha dichiarato l'obiettivo "è portare avanti un’azione nel segno della continuità e dell’unità, anche alla luce di quanto emerso nelle ultime assemblee, con pari dignità per tutti i Comuni. La forza del sistema Enti Locali, anzi della famiglia Enti Locali, è proprio quella di rappresentare i 74 Comuni e tutto il territorio della Valle d’Aosta.”

Infine, l’Assemblea ha confermato la volontà di far coincidere i componenti del Comitato Esecutivo del CPEL con quelli del Consiglio di Amministrazione del CELVA: in considerazione della diversa natura giuridica e delle diverse procedure di nomina tra i due organi, sarà il Consiglio di Amministrazione del CELVA a provvedere all’integrazione del componente mancante, nominando Alex Brunod che andrà ad affiancare gli attuali amministratori (Loredana Petey, Wanda Chapellu, Ronny Borbey e Alex Micheletto).