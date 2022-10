La Cogne Academy ha ripreso l’attività

Ripartono le lezioni in Cogne Academy. Il polo formativo di Cogne Acciai Speciali riprende la propria attività proponendo anche quest’anno una nuova opportunità per il futuro lavorativo di giovani neodiplomati che vogliono accrescere le loro conoscenze e competenze e inserirsi proficuamente all’interno dello stabilimento di Aosta. I 12 partecipanti individuati dopo la fase di selezione sono stati accolti oggi, lunedì 17 ottobre, nei rinnovati locali della Cogne Academy.

Il progetto “L’operatore tecnico dell’Industria 4.0”, realizzato da Cogne Acciai Speciali in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Umana e sostenuto dal fondo Formatemp, è completamente gratuito per i partecipanti e si svolgerà interamente in azienda. Avrà una durata di 252 ore, in gran parte erogate direttamente dal personale aziendale, al fine di favorire un passaggio di conoscenze concreto e orientato a un più efficace e rapido percorso di inserimento lavorativo.

Il corso si articolerà su tre livelli di acquisizioni:

· Competenze di base: focalizzate al settore Sicurezza e ambiente

· Competenze trasversali: mirate all’organizzazione aziendale e all’apprendimento della lingua inglese

· Competenze tecniche: improntate alle conoscenze tecniche e allo svolgimento di lezioni dedicate all’operatività delle Aree

Il totale delle ore erogate direttamente dai tecnici Cogne Acciai Speciali, in qualità di docenti, sarà di 184 su 252, mentre saranno 141 le ore in cui i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente in reparto, per piccoli gruppi condotti dai docenti interni, in momenti di osservazione e affiancamento passivo.

La conclusione del nuovo corso di Cogne Academy è prevista per il mese di dicembre 2022.

Al termine del percorso, i ragazzi più meritevoli avranno l’opportunità di inserirsi come lavoratori in Cogne Acciai Speciali.