Incidente stradale ad Aosta: auto si ribalta in via Roma

Una squadra con gruppo taglio del Comando di Aosta è intervenuta per incidente stradale in via Roma, all’altezza del distributore ValPetroli, per un incidente stradale autonomo.

L’auto si è ribaltata su un fianco. Il conducente era all'interno ed è stato estratto dalla squadra e preso in carico dal 118, che lo ha successivamente trasportato in ospedale. Sul posto vvf, 118 e polizia locale di Aosta. Le operazioni si sono concluse alle 15 circa.

Per consentire le operazioni di soccorso, la statale è rimasta chiusa per circa 45 minuti e il traffico deviato.