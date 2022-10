Co.Di.VdA sollecita norme regionali concrete per aiuti famiglie e persone disabili

La mozione intende impegnare il Governo regionale a definire per l’inizio del prossimo anno, un modello strategico di approccio alla disabilità che recepisca le 'best practice' delle regioni più virtuose e che superi la frammentazione attuale delle iniziative offerte, le criticità evidenziate dalla ripartizione delle competenze organizzative, la mancanza di condivisione di dati tra le strutture della pubblica mministrazione, la carenza del personale per attuare le iniziative.

"Ci sembra un approccio corretto ed efficace per affrontare organicamente il tema ed un'occasione per aggiornare la legislazione regionale in materia", commenta Roberto Grasso,

Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta, che aggiune: "Da tempo in Valle d'Aosta, le persone con disabilità e le loro famiglie attendono un’organizzazione sistematica attenta alle politiche attive riguardanti i progetti di vita autonoma e indipendente".

Per questo il Coordinamento auspica che la mozione venga condivisa dall'intero Consiglio Regionale, "facendone proprio il merito, e che lo stesso legiferi in materia recependo l’urgenza e l’importanza di dare luogo, in modo continuato, coerente e concreto, ad azioni che siano chiaramente indicate da norme regionali".

Il Coordinamento auspica che "si riesca a produrre una norma di visione strategica - ispirata alla suddetta Convenzione ONU – al Cine di sistematizzare le norme esistenti, completandole ed integrandole laddove necessario".