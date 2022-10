La destra al governo ringalluzzisce i razzisti

A parlare sono le lacrime della 23enne Paola Ogechi Egonu che, subito dopo il termine del match di pallavolo vinto contro le statunitensi, si è sfogata a bordo campo con il suo procuratore Marco Raguzzoni: «Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale».

Le parole, e le lacrime, della campionessa dell’Italvolley sono state pubblicate in un video sui social, subito diventato virale. Successivamente, in zona mista, durante le interviste post-partita, Egonu ha precisato: «Ogni volta vengo presa di mira, sono stanca, vorrei prendermi una pausa. Non so se continuerò con la Nazionale, ma c’è tempo per pensarci. Io punto di riferimento? Lo spero». «Non so se continuerò con la Nazionale, c’è tempo per pensarci».

l volto, le lacrime e le parole di Paola Egonu dette al suo procuratore, Marco Raguzzoni, non devono restare immagini labili. Devono servirci per parlare di una Paese orribile, dove vogliamo che perdano sempre gli altri, mentre noi tutti sprofondiamo più in basso.

La pallavolista nata e cresciuta nel veneto e che il veneto parla si porta ancora dentro l'ennesima frase infelice, razzista. "Mi fa ridere pensare a persone che mi hanno chiesto perché sono italiana, mi chiedo perché con la maglia della Nazionale debba rappresentare persone del genere che mi scrivono queste cose. Io ci metto l'anima e il cuore, non manco mai di rispetto a nessuno e fa male".

Deve far riflettere tutti il perché ad un atleta della nazionale italiana venga chiesto perché veste la maglia azzurra. C’è da chiedere ai razzisti che razza di italiani e italiane sono. Con la destra al governo i razzisti ringalluzziscono.